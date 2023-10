Personal del PJF en Piedras Negras se suman a manifestaciones nacionales

Tal y como ha venido ocurriendo en diversos puntos del paro, la mañana de este martes, personal del Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial Federal en Piedras Negras realizaron una manifestación pacífica en el exterior de su centro de trabajo y leyeron un comunicado a la opinión pública.

En dicho documento, los trabajadores demandan justicia y hacen un llamado a la ciudadanía para que comprendan el peligro que representa, atentar contra los ingresos de más de 45 mil personas que trabajan incansablemente en horarios que exceden las ocho horas de trabajo y que velan para no les nieguen la atención médica, no se les detengan sin causa justa, no les nieguen medicamentos, despojen de propiedades o incomuniquen o pretendan expropiarles ningún bien.

"Es del dominio público que el Poder Judicial de la Federación ha recibido múltiples embates de diversos actores, tanto de Cámara de Diputados y desde Palacio Nacional, con la férrea intención de evidenciar un franco desprecio a nuestra institución y a todos los que en ella laboramos", fue el inicio del manifiesto que leyó Mario Barrón, trabajador de la citada dependencia.

En el texto refiere que tales agresiones atentan contra la división de poderes del Estado Mexicano y contra la independencia judicial establecida en la Constitución y en los estándares internacionales. Esta vez llevan la finalidad de quitarles recursos económicos y que, señalan, son producto de la defensa de sus derechos como trabajadores y que no representan ventajas, ni privilegios, como se asegura.

"Lo que se pretende aprobar afecta al salario y las prestaciones que percibimos los trabajadores, que, día a día, nos esforzamos por otorgar al justiciable los acuerdos, las resoluciones y sentencias en las que se protegen sus derechos y que se deben emitir en el tiempo que nos marca la ley para cumplir con justicia completa, imparcial y gratuita, que como mexicanos necesitamos para combatir la arbitrariedad de cualquier autoridad que violente los derechos y libertades de todo mexicano", continuo leyendo.

También hacen referencia a las lonas que fueron colocadas en el exterior de las instalaciones del Juzgado Tercero Judicial del PJF, a través de las cuales manifiestan su sentir y crear conciencia sobre el impacto que en la vida nacional tendría la reducción al presupuesto y la extensión de fideicomisos que además, impide la infraestructura operativa necesaria para que los trabajadores puedan llevar a cabo su labor en condiciones aceptable y adecuadas. Sobre todo en órganos judiciales de provincia como es el caso de Piedras Negras.

También se refiere que, actualmente, hay casas habilitadas como juzgados, por lo que de no ampliarse las plantillas y no sustituir al personal necesario con licencias; esto impactará en la salud de los trabajadores, desarrollando patologías como trastorno de sueño, depresión, ansiedad cardiopatía, sedentarismo, embolias, entre otros.

"Además, de aprobarse la reducción del presupuesto, provocaría el despido de trabajadores al cerrar juzgados o tribunales, a causa de los recursos que se pretenden atacar; pues no existirán recursos económicos suficientes para contar con el suficiente personal que exigen las cargas cotidianas de trabajo".