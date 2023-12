Personal de salud denuncia retraso en pago de segunda quincena de noviembre

Un grupo de trabajadores de contrato del Hospital General de Torreón que dependen de la nómina de la Secretaría de Finanzas del estado y que cobran por cheque, denunciaron esta mañana que no les han pagado la segunda quincena de noviembre.

Míriam Solórzano Girón, una de las afectadas, dijo que en días previos se comunicaron a Saltillo y que les comentaron que la persona que tenía los cheques ya no trabajaba en la citada dependencia estatal, por lo que se iban a mandar por paquetería.

“Al último nos dicen que está perdida la valija y que no pueden rastrearla y después que ya la localizaron y que nos van a pagar hasta el jueves. Pero yo no le puedo decir a Coppel o al Banco que me esperen”, declaró.

Carlos Luévanos, del área de Mantenimiento de la clínica, pidió a las autoridades estatales que cumplan en tiempo y forma con sus pagos y que “ya nos quiten de estar cobrando con cheque o que de perdido nos paguen con tarjeta, o bien, ahora que inició el nuevo gobierno de Coahuila que mejor nos metan a la nómina de la Secretaría de Salud”.

También pidieron que se atienda el asunto de la basificación y que ojalá que el gobernador Manolo Jiménez Salinas “acepte el convenio con la Federación para hacernos IMSS-Bienestar y no estemos batallando”.

Son desde personal de Enfermería, camilleros, administrativos y de mantenimiento. Los sueldos van desde los 4 hasta los 6 mil 500 pesos y la mayoría tienen una antigüedad de tres años.

Además de la falta de pago, denunciaron que hay desabasto de insumos y medicamentos en el Hospital General. Señalaron que se carece de ketoroloco, paracetamol, jeringas, agujas y vendas y que “todo se le pide al paciente. Los pacientes son testigos de que ahí se les pide todo el material”.

“Yo estoy en el área de Toco y no hay laboratorios que deben de ser urgentes para pasar una cesárea de emergencia o ver el nivel en el que viene la paciente. Tienen que trasladarse hasta la Cruz Roja o el Hospital Universitario, por los daños de las lluvias nada más está habilitada una sala para parto y en la clínica pues desde hace tiempo no funciona tomógrafo”.

En la Jurisdicción Sanitaria No. 6 se informó que son alrededor de 47 personas las que se espera que esta semana reciban su sueldo y que el retraso obedeció a un asunto de traspapeleo.

Algunos de estos trabajadores son los que denunciaron este año que al hacer su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), habían encontrado timbrados de nómina irregulares. Encontraron recibos de pago por conceptos de aguinaldo, prima vacacional y estímulo por antigüedad que nunca cobraron. Algunos incluso, mantienen denuncias por supuesto fraude, abuso de confianza y probable uso indebido de las facultades contra quien resulte responsable en la Fiscalía General del Estado.