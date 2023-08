Personajes de anime inspirados en México

El mundo de las series de anime y manga es bastante extenso, así como la variedad de personajes de origen mexicano que han sido utilizados para estas historias. Es por eso que traemos la segunda parte del listado de personajes de anime cuyo origen es mexicano.

PEPE IGLESIAS/MEGALO BOX

Se trata de uno de los concursantes de Megalomanía en el anime Megalo Box. “Iglesias” es un luchador mexicano que se destaca por su habilidad en el ring, aunque lamentablemente no se pudo ver mucho de él debido a que fue derrotado por “Yuri”, antagonista principal de la serie. Cabe señalar que en la versión japonesa, “Pepe” es uno de los pocos personajes que hablan completamente español.

WINTERS SOCALO/D.GRAYMAN

Se trata de un exorcista de la Rama Europea de la Orden Negra, que fue nombrado como general luego de ser condenado a muerte, pues es un expresidiario de México. Aunque se desconoce mucho del pasado de este personaje que se caracteriza por ser un hombre cruel y duro, se cree que sus orígenes son aztecas debido a su apariencia y temperamento.

RICARDO ESPADAS Y LOS 5 GUERREROS AZTECAS DE SUPER CAMPEONES

Y como por supuesto el futbol no podía quedarse fuera, llega “Ricardo Espadas” y los 5 Guerreros Aztecas, los cuales están basados en exmiembros de la Selección Mexicana. Aunque la participación de estos futbolistas no se ve en el anime, el manga de Super Campeones o Capitán Tsubasa, sí que los retrata perfectamente. Para empezar “Ricardo Espadas” está inspirado en Jorge Campos, del que no perdieron la oportunidad de darle un uniforme similar al que solía usar el exportero de México. Cabe señalar que la destreza en la portería de Campos también se hizo notar a través del personaje de “Ricardo”, pues ni siquiera “Oliver” pudo vencer su muralla en la portería. Otros futbolistas destacados de los 5 Guerreros Aztecas son “Robles” y “Salaguza” basados en Hugo Sánchez y Luis García.

JOSÉ MENDOZA/ASHITA NO JOE

Campeón indiscutible de peso gallo e invicto mexicano que se ha hecho con los cinturones de la AMB y CMB. Aunque en un principio “José” cumple el rol de antagonista al enfrentarse al protagonista “Joe”, a lo largo de la serie su relación se vuelve más profunda e importante, pues se enfrentan en diversas peleas emocionantes y épicas, lo que genera una rivalidad y un respeto mutuo entre ellos.

ELENA AMAMIYA/PRETTY CURE STAR TWINKLE

Se trata de una joven alegre, amable y tranquila. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás y tiene un gran corazón. Su amor por la música y su deseo de crear armonía en el mundo reflejan su personalidad compasiva. Sus padres poseen una florería llamada Sonrisa y debido a que por parte de su padre su origen es mexicano, posee un tono de piel diferente al de sus compañeras de escuela japonesas. “Elena” además es la chica más popular en su escuela, donde es conocida como el “Sol de la ciudad Mihoshi”.

MIGUEL/BEYBLADE

Perteneciente al equipo de “Los Renegados”, “Miguel” es un personaje que viste como mariachi, haciendo honor a su nacionalidad. En su enfrentamiento contra “Kai Hiwatari”, uno de los protagonistas, “Miguel” se muestra manipulando su Beyblade con una guitarra de mariachi, lo cual le da un “plus” a su participación en el campo de batalla.