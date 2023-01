Persiste afectación a contratistas locales por adeudos

Persiste la afectación a contratistas que se quedaron con adeudos por parte de la pasada administración, a pesar de que el préstamo que se autorizó antes de que terminara el sexenio era para obras específicas por lo que no tendría por qué haber problemas con el pago.

Así lo manifestó el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango y actual tesorero del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Ciceña Prendes, quien reconoció que aunque aún no cierran todas las empresas afectadas, trabajan a un nivel muy bajo.

"En muchas empresas se reduce el personal, se trata obviamente de tener nada más lo indispensable pero eso obviamente no es lo ideal, lo ideal es seguir apoyando a los trabajadores, en este caso del sector de la construcción. Pero ha sido muy desalentador que no se ha pagado, se dijo que se pagaba a finales del sexenio y no fue así", indicó.

Por lo que dijo que se tiene que pagar por parte de la actual administración.

"Esto ha traído muchas consecuencias negativas al sector de la construcción y hay que tratar de que esta nueva administración trate de resolverlo, porque a final de cuentas es una deuda institucional", complementó.

Y se espera que se empiece a ejercer el presupuesto de este año. "El panorama que se ha presentado en el paquete económico, al menos en el tema general, han dicho que habrá alrededor de mil 500, dos mil millones, para la obra pública y eso por supuesto incentiva a que esto tenga una activación económica", dijo.

Recordó que el sector de la construcción reactiva a entre 36 ó 40 ramas de la economía. "Creemos que hay buena disposición del gobierno y queremos que las obras siempre las hagan los constructores duranguenses para que se queden aquí los recursos", agregó. .

Por lo pronto, en la actualidad no hay obras e inclusive hubo algunas que se tuvieron que cancelar.