Perros callejeros representan riesgo de salud por rickettsia

Los perros no atendidos, los abandonados por sus dueños y los que viven en situación de calle, representan el principal foco de infección de rickettsiosis, advirtió Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 de la Secretaría de Salud.

Explicó que la población canina callejera es muy grande en Monclova y dijo que la Secretaría de Salud y el Ayuntamiento trabajan intensamente en acciones para desparasitarlos, pero señaló que se requiere de la ayuda y compromiso de la ciudadanía.

Aguilar indicó que muchas familias dan de comer a los perros callejeros y estos se quedan en esas áreas porque saben que recibirán alimentos, sin embargo, esas personas no son o no se sienten dueñas de los animales y no los llevan a esterilizar para reducir la proliferación de más canes callejeros.

Explicó que el Ayuntamiento de Monclova, a través de la Dirección de Control Animal, ofrece gratuitamente garrapaticida para aplicar a los perritos, y cuenta con quirófanos móviles donde operan a perros y gatos para que ya no tengan descendencia.

En la zona metropolitana de Monclova se han registrado en los últimos meses dos muertes por rickettsiosis, dijo el médico. Expuso que en los hogares donde hay mascotas caninas o felinas, los propietarios deben mantener sus patios limpios y sus animales desparasitados.

Las garrapatas y las pulgas son los portadores de la bacteria Rickettsia, responsable de la muchas veces fatal infección para los humanos rickettsiosis, dijo.