Perro queda encerrado por accidente en una camioneta y sorprende al liberarse él mismo

Con más de 1 millón reproducciones un lomito se volvió viral luego de quedar encerrado en un carro. Mientras su familia estaba desesperada afuera haciendo todo lo posible por rescatarlo el perro hizo uso de sus habilidades para salir solito de la camioneta. Fueron los celos que le provocaron ver en brazos de su dueña a otra mascota lo que lo llevaron a salir desesperado.

En el video que tiene casi 2 millones de likes la mujer que graba explicó que la familia se bajó en una estación de servicio para ir al baño. Solo el padre había quedado dentro del vehículo, pero decidió bajarse, mientras los esperaba, para estirar sus piernas. Sin embargo, no contó nunca con que su mascota bajaría el seguro y quedaría adentro.

Según detallaron en TikTok el hombre había dejado las llaves adentro del carro. Desesperado llamó a su familia mientras que su esposa le golpeaba el vidrio a su lomito. Ella le gritaba que apretara el botón del levanta vidrios. Sin embargo, desde adentro él miraba muy divertidos. Fue ahí cuando se le ocurrió traer otro perro.

Al ver el lomito en los brazos de su madre humana se indignó. Pegó dos ladridos desde adentro del vehículo y procedió a apretar el botón. Los celos llevaron a que terminara haciéndole caso a la mujer y bajara el vidrio, algo que al parecer ya había hecho en otras oportunidades. Él solo quería que la mujer "soltara al otro" y le hiciera upa a él.

El video viral ya superó los 8000 comentarios. Muchos usuarios coincidieron en la habilidad del lomito y apuntaron lo que es capaz de hacer hasta un perro por celos. "El perro: me hubieras dicho que le abriera para que tanto drama", "Les juro que me reí de alegría", "El mejor TikTok del año", "El perrito: no le quiero bajar porque tengo prendido el aire acondicionado", fueron tan solo algunos de los mensajes.