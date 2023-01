Perro fallece tras sufrir quemaduras en incendio

Un can de la raza Doberman murió por quemaduras durante un incendio. Los hechos se registraron durante la mañana del jueves en la colonia Luis Echeverría, de Torreón.

El reporte de la emergencia llegó a la sala de radio alrededor de las 10:30 horas, indicándose que en el patio de una vivienda localizada sobre la calle Joaquín Martínez Chavarría un tanque de gas se estaba incendiando.

De manera inmediata, hasta el domicilio acudieron los elementos del cuerpo de Bomberos, seguidos del personal de la Unidad de Protección Civil y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes encontraron el fuego concentrado en el patio de la vivienda, dado que el tanque de gas, al lanzar el flamazo, alcanzó varios objetos, que comenzaron a arder, además de llegar hasta el perro, que estaba amarrado.

El personal del cuerpo de Bomberos trabajó rápidamente en el lugar con la finalidad de desatar al can y ponerlo a salvo, preocupados a su vez por que las llamas no se extendieran al resto de la vivienda, logrando sofocar en pocos minutos el incendio; sin embargo, no pudieron hacer nada por el can.

Todo indica que fue el mismo Doberman, que se encontraba amarrado con una cadena a la protección de una ventana, el que tiró por accidente el tanque de gas estacionario, de 30 kilos y, por la fricción, éste lanzó un flamazo que provocó las llamas.

El canino tenía por nombre "Budú", y murió en el lugar, mientras que otra perra de la misma raza resultó prácticamente ilesa. Cabe señalar que dentro de la casa donde ocurrió el incendio estaba una mujer dormida, la cual logró ponerse a salvo de manera inmediata cuando comenzó el fuego.