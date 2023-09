Peregrinan adultos mayores en Madero para cobrar su pensión

La intensidad del Sol, largas filas, muchas horas de espera y falta de dinero en el cajero son las situaciones a las que se enfrentan los adultos mayores del municipio de Francisco I. Madero que reciben la pensión, quienes además dicen que llegan desde las 4 o 5 de la mañana al Banco del Bienestar, para ser de los primeros en recibir el apoyo.

Explicaron que si bien hay una calendarización, por abecedario, para acudir a cobrar el apoyo, quienes van acompañados tiene la opción de obtener el dinero en el cajero automático, para evitar tanto tiempo espera, pero el problema es que no hay el efectivo suficiente como ocurrió ayer, que les dijeron que hasta después de las 12 del mediodía la empresa de valores acudiría a colocar el efectivo.

En la sucursal bancaria solo hay dos cajeras, además de que hay otra persona en escritorio que les entrega los apoyos a aquellos que todavía no cuentan con su tarjeta, pero insistieron que es más “batalloso”, ya que cuando los operativos de pago se realizaban en la Unidad Deportiva, al menos había sillas para sentarse y no estaban expuestos al intenso sol.

Los señores dijeron que el personal de la Secretaria del Bienestar llega alrededor de las 9 de la mañana y les entregan una ficha, pero el horario de atención termina a las 4:30.

“Nos dan una ficha, pero tiene uno que venir lo más temprano que se pueda. Mucha gente está desde antes de la cinco de la mañana, yo llegué a las siete y la fila ya estaba bien larga, hasta la vuelta, pero hasta las nueve empiezan a dar las fichas, son como mil y si no alcanza hay que venir otro día”.

Eran las once de la mañana y la fila no estaba tan larga, las personas dijeron que ayer habían avanzado más rápido, pues en el pago anterior salió casi a las cuatro de la tarde, pues llegó más o menos a las nueve.

“Y luego no hay donde sentarse, uno que se viene en el camión ni modo de venir cargando la silla y cuando nos pagan en la Deportiva, ahí estábamos sentados y en la techumbre y aquí hay que aguantarse” dijo una señora.

Además al Banco del Bienestar de Francisco I. Madero acuden personas del municipio de San Pedro, ya que en este último municipio todavía no funciona la institución bancaria y de acuerdo a lo que manifestaron en otras instituciones no los atienden en ventanilla y la mayoría no sabe utilizar el cajero y al pedir ayuda de desconocidos se exponen a que los roben.

La señora Gloria dijo que ella es originaria del ejido Rosita y acudió a otro banco en la ciudad, pero como no sabe como utilizar el cajero, una muchacha se ofreció a ayudarla, pero con su cuerpo tapó practicamente toda la máquina y sacó el efectivo y le dijo que todavía no le depositaban nada, por lo que luego volvió para preguntar y le dijeron que ya se había hecho el retiro.

“Por eso vengo aquí directamente a la caja, pa que me den mi dinero, así es más seguro, porque en otros bancos nos dijeron que ya no había ventanilla y yo no sé mover a eso del cajero. Se batalla mucho, porque uno anda solo, no hay quien lo acompañe”.