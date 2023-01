Filtran supuesta letra de la nueva canción de Shakira con clara dedicatoria para Piqué

Hace un par de días se dio a conocer que el productor argentino Bizarrap lanzarán una canción junto a Shakira, la cual se asegura, podría ser la nueva versión de Loba, el exitoso tema que la colombiana lanzó por allá del 2009.

Y es que a través de las redes sociales del productor, dio a conocer esta nueva colaboración, la cual, muchos usuarios en redes sociales aseguran que será la nueva 'tiradera' de este 2023.

A pesar de que el estreno se llevará a cabo este miércoles 11 de enero, en redes sociales se ha comenzado a difundir partes de la supuesta letra de esta nueva canción, la cual, según usuarios, tiene una clara indirecta a la expareja de Shakira, Gerard Piqué.

¿Qué diría la nueva canción de Shakira y Bizarrap?

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no te pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique", se puede escuchar en el aparente audio de Shakira cantando parte de esta colaboración.