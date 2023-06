'Perdón jefa, te salí bi', Karely Ruiz reafirma su gusto por las mujeres

Karely Ruiz ha dado de qué hablar una vez en las redes sociales.

La influencer hizo una publicación en su cuenta de Instagram en donde le pide disculpas a su mamá por ser bisexual.

"Perdón jefa, te salí bi", menciona en la foto en la que aparece con la bandera arcoíris que representa a la comunidad LGBT+.

De inmediato sus fans estallaron. Algunos la felicitaron y otros se molestaron alegando que se trata de una estrategia de marketing de Ruiz.

"No te cuelgues del movimiento por moda o por ser aceptada, sólo lo haces para ganar dinero en tu chinga... de página", "No lucres con eso" y "Pero dile a tu jefa en persona quizá ella no vea esto".

No es la primera vez que Karely se declara bisexual. Fue en noviembre de 2022, cuando la modelo regia, a través del podcast "Keeping up with La Divaza", aseguró sentir atracción por las mujeres.