Pérdidas para algodoneros superan los 200 mdp

Las pérdidas de los productores de algodón se estiman en más de 200 millones de pesos, por el bajo rendimiento de las cosechas debido a la semilla transgénica que les vendieron, mencionó el dirigente de CNC en Coahuila, Natividad Navarro Morales.

Por lo anterior, buscan que la empresa que produce la semilla les compense los daños ocasionados, ya que son 10 mil hectáreas las afectadas en la Región Lagunera, de las cuales 8 mil se establecen solamente en el municipio de San Pedro y las pérdidas por hectárea se valoran en 21 mil pesos.

El dirigente mencionó que hace unos días se reunieron con los presidentes de los despepites y se decidió tocar puertas para solicitar el apoyo del Gobierno del Estado, de los legisladores y de la misma Secretaría de Agricultura a nivel federal para que intervengan y se busque la manera de que la empresa que desarrolla ese tipo de semilla se responsabilice por los daños ocasionados, además de que de ahora en adelante el organismo encargado realmente regule los insumos que se les venden, ya que todos los que se utilizan para la actividad agrícola son productos importados.

"La semilla mostró bajo rendimiento, los capullos están muy chicos y la semilla vana y esto no había pasado, el año pasado metieron ese tipo de semillas y tuvieron algún indicio, pero este año se acentúo más y la verdad es que la región y el municipio de San Pedro, la mayoría vive de este cultivo y estamos hablando de 8 mil hectáreas por 21 mil pesos por hectárea en San Pedro y de 10 mil hectáreas en la región y eso preocupa porque hay muchas familias que viven de este cultivo y si no pedimos que se nos resarza este problema y que se nos tome en cuenta para que ya no metan ese tipo de semilla y así podamos sembrar y no tener el mismo problema".

El dirigente estatal de la CNC, reiteró que lo que se pretende es marcar un antecedente de lo que les ocurrió, pues aseguró que se le comprobó a la empresa trasnacional que produce la semilla y la casa distribuidora que las cosechas no tuvieron el desarrollo esperado, pues el volumen de las cosechas fue de alrededor del 40 por ciento menos del rendimiento que tenían en años anteriores y para establecer una hectárea se le invierten alrededor de 60 mil pesos, por lo que reiteró que las pérdidas económicas son muy cuantiosas.

"No lo vamos a pasar por alto y vamos a tocar todas las puertas porque necesitamos que se deje el antecedente. Estamos buscando una plática, con el gobernador (Miguel Riquelme) y vamos a ir a la delegación (Secretaría de Agricultura) y a Ciudad de México para buscar a los diputados para que expongan la situación, para que se nos apoye indemnizándonos con algo y la otra es que verifiquen esos materiales cuando ingresen al país, al organismo nacional encargado, que cuando ingresen cumplan con los requisitos que dice la ficha técnica y acorde a la región".