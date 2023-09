Pequeño comercio busca ser incluido en romería

Comerciantes locales buscan que, ahora sí, se les tome en cuenta para poder instalarse en el festejo del Grito de la Independencia.

"Esperamos que este año sí podamos ser tomados en cuenta. Hay varios comerciantes que en la calle de Juárez están esperando que se les permita participar ya que en años pasados les tapan sus entradas. Llegan, se instalan afuera y les tapan todo, y pierden el día, prácticamente", dio a conocer la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora.

Enfatizó que a estos comerciantes no les permiten salir, por lo que como comerciantes formales no les beneficia el festejo.

"Entendemos que viene comercio informal a instalarse, a trabajar, están en todo su derecho, pero que también se nos permita y que no se nos afecte", comentó.

Expuso que están solicitando 10 permisos y se están acercando más comerciantes, por lo que están esperando la respuesta de la Comisión de Actividades Económicas que ha estado negando permisos sin argumentos.

"No nos dan argumentos, simplemente no hay y hemos estado tolerando estas situaciones, pero esperemos que en este evento que a todos nos conviene y nos beneficia, podamos ser tomados en cuenta porque realmente vemos que no hay piso parejo", señaló.

Por lo que consideró que no se apoya por parte de la Comisión a los comerciantes locales.

"No veo, al menos en mi gremio, no veo el apoyo como lo merecemos como comerciantes formales, como comerciantes instalados que hemos estado soportando las buenas, las malas y las peores para que en estos eventos masivos podamos ser tomados en cuenta", lamentó.