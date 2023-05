PEPE AGUILAR vuelve con todo el folclor mexicano a Torreón PEPE AGUILAR vuelve con todo el folclor mexicano a Torreón

Pepe Aguilar asegura que todas las ciudades de su país tienen una magia especial y son hermosas gracias a sus diferentes sabores y formas; sin embargo, gracias a sus padres "la Comarca Lagunera es un lugar que siempre le va a encantar".

Antes de que su Jaripeo Sin Fronteras se apodere del Coliseo Centenario de Torreón este viernes 19 de mayo, hablamos con Pepe Aguilar vía telefónica y nos reveló que en un principio venir por unas botas vaqueras buenísimas, era lo que marcaba su visita a la ciudad, además de que "probaba una carne deliciosa".

"Y la alberca del hotel Paraíso del Desierto que daba a la calle, uno de niño recuerda las cosas que le interesan, y aparte que tenía muchos amigos en Torreón, amigos charros. Siempre fue un deleite ir a Torreón, y lo sigue siendo, la gente de ahí es muy linda, ahora sí que la calidez no es por el clima, sino por la energía y corazón", menciona.

El artista de 54 años de edad, compartió lo que implica el espectáculo del Jaripeo Sin Fronteras, pues no solamente es un concierto musical, ya que cuentan con números alternos como la exhibición de charrería y jineteo de toros con Cuernos Chuecos, "los encargados de la ingeniería de toros", dice Pepe Aguilar entre risas.

"Nosotros salimos en nuestros caballos, mi hija Ángela, mi hijo Leonardo, mi hermano Antonio y yo, cantando al son de mis 40 músicos que son mi banda, mi mariachi y mi grupo. Aparte de eso, la presentación del Pentacampeón de Charro Completo y su familia que tiene tres generaciones, están en los más altos niveles de charrería; también un espectáculo audiovisual importante e interesante lo que pasa en las pantallas de videos que se logra con la tecnología, inteligencia artificial y hasta cohetes traemos", detalla.

Pepe, cuenta el gran desafío que es interpretar sus canciones mientras está montando a caballo, una tradición que aprendió de sus padres, los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

"Cuando retomé ese espectáculo en el 2018, tuvimos que entrarle al entrenamiento muy duro para que saliera bien. Tiene sus retos. Es una especie de 'circo ranchero' que también se combina con un concierto de música".

El también compositor y productor, destacó además el gran trabajo artesanal que se hace con sus trajes de charro y con los vestidos muy mexicanos que a Ángela Aguilar "la han caracterizado desde muy chiquita".

"La primera vez que la gente volteó a verla, que fue en una presentación en los Latin Grammy donde cantó La Llorona, con un vestido hermoso, y en el Jaripeo no es la excepción, es diferente porque monta a caballo, cuando se baja pues traen sus trucos para ponerse y quitarse faldas. Para nosotros, vestirse de charro es vestirse de México, se involucran muchos artesanos, joyeros, plateros, sastres, bordadores, la gente que hace hebillas, sombreros, los botines, en una vestimenta se ocupa toda esta gama de artesanos, por eso el traje de charro fue nombrado Patrimonio Intangible Cultural de la Humanidad, es una cosa bien bonita, y lo llevamos a todos lados sin darnos cuenta a veces", resalta Pepe Aguilar.

SU MOMENTO FAVORITO DEL JARIPEO

Además de escuchar y sentir el apoyo del público, Pepe Aguilar comparte que su aparición en el escenario es uno de sus momentos favoritos a lo largo del espectáculo, pues sale interpretando su primera canción que es un son que se llama El Gavilancillo.

"Ese fue mi primer disco, ya llevo 33. Salir con esa canción me llena de energía para sacar adelante el show; es bonito regresar a hacer lo que hacía con mi padre, me recuerdan esos tiempos todos los shows, no hay uno que no lo recuerde. También cantar con mis hijos es un momento muy especial y personal".

Además, con el lujo de poder hacer sus ideas realidad, la introducción de Jaripeo Sin Fronteras es otra de las cosas que más le fascinan, ya que el ambiente se torna místico, y después pasa a lo tradicional con la proyección de alebrijes, los dioses aztecas y un nopal gigantesco.

VALORES QUE SE HEREDAN

Pepe Aguilar, destaca que la convicción y educación que posee es gracias a sus padres, y ahora él hace lo mismo con sus hijos, inculcándoles a través del ejemplo y las palabras lo importante que es la ética, el autoestima y la vergüenza artística, pues "ya traen el sistema operativo que yo les enseñé en el negocio de la música".

"Soy de una generación que le gusta hablar mucho con sus hijos, los hago conscientes de lo que significa estar en esta familia, porque es una familia que empieza con dos personas que hicieron las cosas muy bien, uno con sus límites tiene que hacer lo mejor posible, y ellos, mis hijos, no son la excepción".

INVITACIÓN ABIERTA Y DE CORAZÓN

Este próximo viernes, Pepe Aguilar junto a sus hijos, Ángela y Leonardo, así como su hermano Antonio, volverán a encontrarse con el público de La Laguna, ofreciendo una vez más su festival al folclor mexicano.

"La invitación está abierta y de corazón para que nos honren con su presencia a este festival musical, familiar, espectacular que se llama Jaripeo Sin Fronteras, son tres horas de diversión para toda la familia, y los esperamos en el Coliseo de Torreón ya el próximo viernes".