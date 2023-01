Pensionados denuncian atención inadecuada

Ante la confusión que se originó con la convocatoria para la entrega de las tarjetas del Banco de Bienestar para el pago de pensiones, algunas personas denunciaron mal trato de una servidora de la nación que se encuentra en el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) en el municipio de San Pedro.

Generalmente la convocatoria para la entrega de los programas se hace mediante la red social Facebook y en esta ocasión también se hizo para la entrega de los "plásticos", incluso se publicaron algunos nombres de beneficiarios que reciben la Pensión del Bienestar y se les citó en el módulo que comúnmente se conoce como "las oficinas de Sagarpa"; sin embargo, de acuerdo a lo que comentaron algunas personas que aparecieron en los listados, al momento que llegaban al lugar, una trabajadora (una mujer de cabello chino, según describieron) de manera intolerante les indicaba a quienes llegaban que debían trasladarse la Unidad Deportiva Benito Juárez.

"Allá nos citaron. A la gente que citaron por el 'face', dijeron que en Sagarpa y cuando llegamos, porque llevo a mi mamá y mi suegra, pero da la casualidad que cuando llegamos a preguntar, ella llamó a no sé quien y le reclamó que la gente estaba llegando con ella y que nomás la estaban entreteniendo y en eso llegó un señor y le contestó bien grosera" manifestó una joven mujer que acompañaba a dos beneficiarias, incluso repitió lo que la trabajadora le dijo al hombre: "que no señor entienda, que la tarjeta se la van a entregar allá en la deportiva", para después añadir que "el señor ya ni le dijo nada, agarró sus papeles y se fue".

"Yo le estaba diciendo que si tenía que entregar el acta de nacimiento y quien sabe cuanto y me contestó bien grosera, bien horrible y pues yo le dije: por eso vengo a preguntarte y me contestó que ella ya no podía" dijo una de las beneficiarias.

"Por qué tan grosera, mira así como me ves viejita, está jod... yo no me dejo y no tenía mucha gente había como unas ocho personas que ella estaba atendiendo, pero la que se amontonó fue la gente que iba a lo de las tarjetas " relató la señora.

DISTRIBUCIÓN DEL APOYO

Durante los días 11, 12 y 13 de enero se realiza el operativo para la entrega de las tarjetas y la delegada de la Secretaría del Bienestar, Aida Mata Quiñones resaltó que durante los tres días se proyecta la entrega de 780 tarjetas y en total son tres mil 744 nuevos beneficiarios.

De acuerdo a la explicación que se les dio a los que recientemente se inscribieron al programa, a partir de febrero deberán acudir para la entrega del apoyo.

La titular de la dependencia federal manifestó que también se instaló un módulo para entrega de los "plásticos" en el ejido Luchana y a partir del lunes se iniciaría con el pago a aquellos que todavía lo reciben en efectivo.