'Pensamos que sería diferente', reclaman padres de los 43 falta de respuesta del Ejército

Hilda Hernández, mamá de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, dijo que en este camino han observado muchas irregularidades, mentiras.

"Pensamos que sería diferente, pensábamos que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así, ellos tratan de dar una segunda verdad histórica en la cual no estamos de acuerdo.

"Ahí están los expertos independientes con sus informes y señalando que fue el Ejército y la Marina, detallando que falta documentación foliada del cero al 600 en la cual no han entregado y ellos dicen que ya entregaron todo y eso es una reverenda mentira por eso estamos molestos", expresó Hilda en la plancha del Zócalo capitalino, al concluir la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo con motivo de los 9 años de la desaparición de los normalistas.

Acompañada de los padres de los jóvenes, aseveró que no puede ser posible tantos años perdidos y otra vez sin llegar a la verdad, sin saber el paradero de los muchachos.

"No puede ser posible que sigan protegiendo al Ejército con tanta evidencia que señala que ellos estuvieron en todos los puntos desde la Normal hasta Iguala, y les informaron a sus mandos de todo lo que estaban ocurriendo con el ataque de los jóvenes.

"Por qué siguen ocultando eso... no somos necios como el señor Presidente dice, no somos necios y no nos hacemos ideas en la cabeza, sabemos leer, no hay necesidad que nos diga que leamos", resaltó.

Hilda comentó que tienen grandes equipos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes mostraron toda la mentira que las autoridades estaban haciendo y siguen haciendo.

"Por eso estamos molestos, porque no puede ser posible que no nos puedan entregar la documentación para saber qué ocurrió con los muchachos y eso es lo que no entiende mucha gente. No queremos hacerle daño a ningún partido ni a ningún color eso no nos interesa, nos interesa nuestros muchachos", puntualizó.