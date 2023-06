Peñoles y Fresnillo plc se pronuncian por más inclusión y equidad en el sector minero mexicano

Industrias Peñoles y Fresnillo plc colaboraron con la Cámara Minera de México (Camimex) y KPMG para realizar el estudio "Mujeres de la Industria Minera en México 2023: El valor del talento femenino en un sector retador”.

En el documento, se reconoce el aumento progresivo de la participación de las mujeres en el sector y la importancia de diseñar una política con perspectiva de género para crear condiciones favorables que garanticen su retención e incremento.

“Hoy en día atravesamos una evolución cultural en el sector minero en la que no podemos darnos el lujo de perpetuar patrones o viejas tradiciones que no suman al negocio desde un enfoque de igualdad laboral y no discriminación.”, señala María Luisa Aguilera, subdirectora de Desarrollo Humano y Organizacional de Baluarte Minero.

El estudio se realizó a 1,230 mujeres de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas durante los meses de enero y febrero del 2023. Las participantes ocupan cargos desde operadoras hasta responsables de puestos gerenciales y directivos.

En los últimos años, las mujeres han incrementado su presencia en puestos en áreas operativas, administrativas y de gestión.

Aguilera señala que: “Es nuestra obligación y nuestro privilegio ser embajadoras y embajadores del cambio que el sector requiere”.

Ante la incertidumbre actual, las mujeres reconocen y destacan los retos de encontrar el balance entre vida personal y profesional, y la falta de una cultura laboral, inclusiva e igualitaria en cuanto a oportunidades.

Las participantes del estudio tienen una perspectiva positiva para hacer una carrera en la minería y contribuir a poner en marcha nuevos esquemas de trabajo, destacando el enfoque de seguridad laboral y el bienestar de todo el personal.

Además, se destaca que las colaboradoras tienen una visión sostenible y responsable, al promover la adopción de tecnologías limpias y eficientes y fomentar el respeto por el medio ambiente y las comunidades locales.

El estudio ofrece información relevante para seguir transitando en una inclusión consistente, luego que Peñoles y Fresnillo plc se han puesto como objetivo impulsar la inclusión y ofrecer oportunidades a más mujeres que busquen desarrollo profesional en las empresas.