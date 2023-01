Pendiente trámite de cambio sexogenérico para comunidad LGBTI+ en Durango

Aunque en el estado de Durango ya se pueden celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo por decreto, aun no se contempla los cambios sexogenéricos en la Dirección Estatal del Registro Civil, obstáculo que no les permite tener acceso a servicios de salud, de educación e incluso, no les es posible realizar trámites en instituciones o bancos, por lo que ha sido a través del amparo como han recurrido a realizar los cambios necesarios, o bien, en el caso de la región Laguna, han realizado dicho trámite en Torreón, donde sí se contempla dicho trámite.

“Tenemos un problema serio también en la Laguna y hay que comentarlo, nosotros en Durango no estamos legislados en cuanto al tema del Cambio Sexogenérico, es decir, los cambios de hombre o mujer, por otro lado Coahuila sí está legislado, debido a ello muchas personas de Gómez Palacio y Lerdo se trasladan a Torreón a realizar su proceso de cambio sexogenérico”, explicó José Nazario Ortega Vega, director del Registro Civil en el estado.

Ante estos trámites, el Registro Civil de Coahuila demanda que en Durango se haga la reserva de las actas primigenias, es decir, aquellas primeras actas que se tienen asentadas en el Registro Civil.

Ortega Vega, dijo que ya se trabaja al interior para realizar las adecuaciones en los procedimientos dentro del Reglamento del Registro Civil con la finalidad de que dichos trámites se puedan realizar en el estado.

“Para poder dar ese servicio a los ciudadanos de Gómez Palacio y Lerdo, que hacen su cambio sexo genérico en Coahuila. Tenemos solicitudes de parte del Registro Civil de Coahuila que nos pide a Durango hacer las reservas de las actas, actualmente tenemos alrededor de 12. Estamos trabajando en el Reglamento interno que tenemos en el Registro Civil”, comentó el director estatal.

Para realizar dichos ajustes en el reglamento se solicitó el apoyo del secretario general de Gobierno, Héctor Vela, y en caso necesario, se podrían solicitar el aval del Congreso del Estado.

También mencionó que los cambios que se han realizado en Durango han sido a través del amparo. Al momento solo se han presentado 2 correspondiente a personas de la capital, aunque dijo, son más los recursos que se han presentado para lograr dicho cambio y con ello terminar con los problemas que se les ha presentado.

“A final de cuentas, el cambio sexogenérico ya lo realizaron en Coahuila y sí tienen muchos problemas porque no pueden acceder a servicios de salud, de educación y no pueden acceder a trámites incluso en dependencias o bancos porque no tienen definida una sola CURP, ya que ellos al estar registrados se les acumula un doble registro y cuentan con dos CURP, por lo cual hay que unificar una sola identidad”, explicó.