Pendiente, pago por 12 mil laudos en Durango

Además de los múltiples compromisos financieros que se heredaron a la actual administración, en algún momento tendrá que concretarse el pago por 12 mil expedientes por laudos correspondientes a despidos que hubo durante pasadas administraciones, principalmente la anterior, revelaron autoridades.

"Para hablar de números cerrados tenemos alrededor de 12 mil expedientes, la mitad por lo menos ya están en etapa de ejecución, o sea, no hay absolutamente nada qué hacer. Pero dadas las irregularidades de la administración anterior pues prácticamente todos esos asuntos están destinados a perderse por parte de gobierno y habrá que tener el acercamiento con los trabajadores para ir llegando a acuerdos con ellos", reconoció el titular de la Consejería General de Asuntos Jurídicos del Estado, José Durán Barrera.

Y estimó que estos laudos podrían representar un daño al erario superior a los mil millones de pesos.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal también se refirió a este tema y dijo que se investiga por qué se perdieron tantos laudos ya que pareciera que "hubo mano negra".

"Nos afecta mucho porque es un dinero que no tenemos, claramente. Si lo tuviéramos pues ya lo hubiéramos pagado (...) Yo creo que hubo mano negra, es lo que yo creo, lo estamos investigando, en la pérdida de tantos laudos, está como extraño", mencionó.

Y es que, explicó que cuando se da de baja a algún trabajador o lo despiden, hay una ley que obliga a liquidar a esa persona conforme a lo establecido legalmente, "no te sueltas despidiendo a lo loco gente así si no tienes para liquidarlos y si no sabes que van a pelear y que te van a ganar el juicio si los despides de una manera incorrecta", indicó.

Y confirmó que hay miles de laudos pendientes por pagar, tal como lo adelantó el consejero jurídico.

"Hay una lista de personas que todos los perdieron. Son como 12 mil expedientes que tenemos perdidos, alrededor de mil millones de pesos si no es que un poco más de mil millones, estamos buscando ahí sacar una economía de alrededor de 600 millones para poder empezar a ir limpiando esa parte porque día que pasa, suben más los laudos porque son los días caídos y un chorro de cosas que te va creciendo la bola de nieve. Y alguien la tiene que tronar. Yo la puedo patear igual como le pueden hacer ellos: patear y patear y patear y a ver si cuatro, cinco años, a lo mejor me alcanza o le alcanza al gobierno que venga después, pero no van a ser mil millones, van a ser tres mil y va a haber problemas", estableció.

La cuestión es que el problema no es sólo en la administración estatal, sino también en los municipios. "Hay muchos municipios que también traen ese problema y que hoy pueden incluso ser destituidos por días, por tiempo, por los laudos que no son de su administración, que no tenían ellos nada que ver. Entonces alguien lo tiene que tronar y yo creo que me va a tocar a mí, porque no pienso heredar ese tipo de cosas", aseguró.

Dijo que es un tema complejo que lógicamente lastima las finanzas del estado, así como el recorte de 350 millones de pesos de pesos de participaciones, que hubo en junio. "Fue general, en todo el país, a nosotros nos tocó eso", agregó.

En tal sentido, adelantó que podría registrarse otro recorte fuerte de participaciones en agosto, que podría llegar a los 600 millones de pesos.

"No tenemos con qué hacerles frente a muchas cosas, pero actitud al mil, para adelante y no nos vamos a frenar por eso. Sí lastima, por supuesto, son mil millones que con eso hacemos la presa El Tunal nosotros solos o la potabilizadora, pero a poco ustedes creen que se perdieron 12 mil expedientes en laudos, todos perdidos. Algo hay por ahí, lo voy a investigar, ya andamos en eso", señaló.

Y aclaró que no todo corresponde a los últimos seis años, pero si la gran parte de los laudos perdidos.

COSA JUZGADA

El tema de los laudos llegó inclusive a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), instancia que en lo que va del año ha emitido un total de ocho Recomendaciones a autoridades, entre las cuales la mayoría son para la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), una para el presidente municipal de Pueblo Nuevo y otra para el Ayuntamiento de San Juan del Río por el caso del exalcalde que violentó físicamente a su pareja.

Las seis Recomendaciones que se emitieron a la SEED por el incumplimiento de los laudos laborales que han adquirido el carácter de cosa juzgada y que, por ello, son resoluciones firmes e inimpugnables, estableció el organismo autónomo.

Por lo tanto, implica la violación de los derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y al plazo razonable en perjuicio de las personas cuyas resoluciones se dictaron a su favor.

Las Recomendaciones 1 a la 6/2023 tienen como antecedentes las diversas quejas que se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de cumplimiento de resoluciones firmes emitidas por el Tribunal Laboral Burocrático señalándose la probable violación a Derechos Humanos en agravio de 53 personas.

Las Recomendaciones establecen que la autoridad debe dar estricto y puntual cumplimiento a lo dictado en la resolución laboral firme del Tribunal Laboral Burocrático.