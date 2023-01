Pendiente acuerdo con PASA para recolección de basura en Matamoros

Se está firmando contratos mensuales para la prestación del servicio de recolección de basura, en el municipio de Matamoros, pues no han podido llegar a un acuerdo a largo plazo con la empresa Promotora Ambiental (PASA) para que continúe con la concesión.

Lo anterior lo confirmó el alcalde Miguel Ángel Ramírez López, quien dijo que todavía no han podido coincidir con los directivos de la empresa, para fijar una mesa de trabajo para iniciar con la negociación.

“Estamos trabajando de la mano con PASA, ahorita en estos momentos se tiene un contrato, no hemos llegado a acuerdos en los cuales nos ha permitido continuar con ello, no hemos definido todavía un convenio de colaboración a largo plazo porque no hemos podido coincidir los directivos para fijar una mesa de trabajo e inicial con la negociación”

Reiteró que se están explorando las alternativas y mientras se extiende temporalmente el contrato, pues repitió se firmará mensualmente hasta llegar a un un buen acuerdo.

“Hasta que lleguemos a un acuerdo que nos permita ir más allá de lo que pueda ser el periodo de mi gobierno estamos, explorando el poder llegar a un buen acuerdo y si no nos da el toma presupuestal estamos trabajando de la mano, con el tema de que pueda hacerse el municipio cargo del servicio, pero seguimos viendo la posibilidad y concentrados en ir generando un convenio con PASA”.

En el mes de julio, el alcalde, Miguel Ángel López, declaró que el contrato con la empresa PASA se estableció por un periodo de 20 años y este terminaba en diciembre del 2022. En la negociación que se hizo se estipulaba que el Relleno Sanitario pasaría a manos del municipio.

En ese momento el edil mencionó que se analizaba la posibilidad de municipalizar el servicio de recolección de basura, pues la empresa se encargaba solamente de recoger los desechos de una parte de la cabecera municipal y mensualmente se le pagaban 700 mil pesos. Del resto de las colonias y de los ejidos se encargaba la Dirección de Servicios Públicos.