Películas para celebrar el Batman Day

Durante las últimas ocho décadas, Batman ha sido una figura determinante para una legión de fans, especialmente para aquellos que lo siguen en sus aventuras para resolver los misterios de Gotham City. El éxito de la identidad secreta de Bruce Wayne dio lugar a la creación del "Batman Day", un homenaje mundial a la primera aparición del Hombre Murciélago en el universo del cómic en 1939, que se celebra el tercer sábado de septiembre de cada año. Ayer se festejó a lo grande y puedes hacerlo también hoy viendo las cintas de Batman en HBO Max, te presentamos algunas de ellas.

Batman (2022)

Dirigida por Matt Reeves, la película sigue el segundo año de Bruce Wayne tras asumir el manto de justiciero de Gotham City. Causando temor entre los criminales de las calles, el Hombre Murciélago sólo puede contar con su mayordomo Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright) como aliados entre la red corrupta de funcionarios y altos cargos de la ciudad, el héroe se ha erigido como la única encarnación de la venganza entre los ciudadanos.

Durante una de sus investigaciones, acaba cruzándose con el plan de un sádico asesino que tiene como objetivo a la élite de Gotham. Con un reguero de enigmáticas pistas en sus manos y envuelto en un juego del gato y el ratón, el mejor detective del mundo debe ahora forjar nuevas alianzas, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante tanto tiempo han asolado Gotham City.

Trilogía del Caballero Oscuro

La trilogía clásica del director Christopher Nolan cuenta con el actor Christian Bale en el papel de Batman. En Batman Begins (2005), el público se introduce en una historia de origen, con un joven Bruce Wayne dando los primeros pasos en su viaje como justiciero. Durante su entrenamiento en artes marciales en Oriente, descubre que la Liga de las Sombras pretende destruir por completo Gotham City. Para salvar a su ciudad natal de la ruina total, Bruce asume el alter ego de Batman, el Caballero de la Noche, con el mayordomo Alfred (Michael Caine) y Lucius Fox (Morgan Freeman) como aliados en esta misión.

En la secuela, Batman: The Dark Knight (2008), Gotham parece estar en paz. Aquí el héroe cuenta con la ayuda del comisario Jim Gordon (Gary Oldman) y del abogado Harvey Dent (Aaron Eckhart) para proteger a la población de los posibles peligros que acechan las calles de la ciudad. Pero la llegada de TheJoker (Heath Ledger), un criminal anárquico, crea el caos y pone a prueba las habilidades del Caballero Oscuro como protector de Gotham.

The Dark Knight Rises (2012) concluye la trilogía de Nolan con una nota alta. Han pasado ocho años desde los caóticos acontecimientos provocados por The Joker, Gotham parece estar por fin en paz y ya no necesita un protector.

Bruce Wayne se ha convertido en un hombre solitario y ha retirado su alter ego de justiciero. Pero todo cambia con la llegada de la misteriosa Catwoman (Anne Hathaway) y el regreso de Bane (Tom Hardy), un terrorista que trae el pánico y la desesperación a los ciudadanos de Gotham. La situación obliga a Bruce a salir de la oscuridad y asumir de nuevo el manto del Caballero de la Noche para salvar a su ciudad natal y, sobre todo, a todos los que ama.

Batman: The Killing Joke

Basada en el cómic de los 80 de Alan Moore y Brian Bolland, esta cinta presenta a un Joker enloquecido tras escapar de prisión, convirtiendo las calles en su propio reino de terror y caos. Con el comisario Gordon y su hija en el punto de mira del villano, la única posibilidad que tienen todos de salir con vida de esta situación es que Batman consiga una vez más capturar a su mayor enemigo. La animación está dirigida por Sam Liu, con los actores Mark Hamill, Kevin Conroy y Tara Strong en el reparto de voces.