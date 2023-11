Películas de Los Juegos del Hambre rankeadas de mejor a peor

La saga Los Juegos del Hambre (Hunger Games) fue todo un fenómeno cinematográfico que acumuló millones de dólares en taquilla, para ser exactos, entre las cuatro películas estrenadas se recaudaron 2 mil 970 millones de dólares.

El éxito de las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence es innegable, tanto así que la franquicia regresa a la gran pantalla el próximo 10 de noviembre gracias a la precuela The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, la cual tiene como elenco principal a Tom Blyth y Rachel Zegler.

Ante el regreso del fenómeno escrito por Suzanne Collins, recordamos el legado de Hunger Games.

De que las películas fueron taquilleras, nadie lo puede negar, pero, ¿cómo la recibieron los críticos? Esto dice Rotten Tomatoes, sitio especializado en recabar críticas.

Ordenadas de la mejor a la peor, las películas quedarían acomodadas de la siguiente manera:

1. The Hunger Games: Catching Fire (2013) - Calificación: 90%

Katniss Everdeen regresa a casa sana y salva después de ganar los 74º Juegos Anuales del Hambre junto con su compañero tributo Peeta Mellark. Ganar significa que deben darse la vuelta y dejar a sus familiares y amigos cercanos, embarcándose en un "Victor's Tour" por los distritos. En el camino, Katniss siente que se está gestando una rebelión, pero el Capitolio todavía tiene el control mientras el Presidente Snow prepara los 75º Juegos Anuales del Hambre (El Vasallaje de los Veinticinco), una competencia que podría cambiar a Panem para siempre.

2. The Hunger Games (2012)- Calificación: 84%

Cada año, en las ruinas de lo que alguna vez fue América del Norte, el malvado Capitolio de la nación de Panem obliga a cada uno de sus doce distritos a enviar a un niño y una niña adolescentes a competir en los Juegos del Hambre.

3. The Hunger Games: Mockingjay, part 1 (2014)- Calificación: 70%

El fenómeno mundial de Los Juegos del Hambre continúa incendiando el mundo con Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 1, que encuentra a Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) en el Distrito 13 después de que literalmente destroza los juegos para siempre. Bajo el liderazgo del presidente Coin (Julianne Moore) y el consejo de sus amigos de confianza, Katniss extiende sus alas mientras lucha para salvar a Peeta (Josh Hutcherson) y a una nación conmovida por su coraje.

4. The Hunger Games: Mockingjay, part 2 (2015)- Calificación: 70%

Katniss emprende una misión con la unidad del Distrito 13 mientras arriesgan sus vidas para liberar a los ciudadanos de Panem y organizar un intento de asesinato contra el presidente Snow, quien está cada vez más obsesionado con destruirla. Las trampas mortales, los enemigos y las elecciones morales que le esperan a Katniss la desafiarán más que cualquier escenario al que se haya enfrentado en Los Juegos del Hambre.