Películas de corte dramático de Adam Sandler que vale la pena ver

Es un hecho: a Adam Sandler se le quiere o se le odia, pero jamás se le puede ser indiferente. Su carrera es más conocida por su lado humorístico y como actor de comedias románticas logrando conquistar la taquilla con las cintas "Just go with it" ("Una esposa de mentiras" junto a Jennifer Aniston) y "Blended" ("Luna de miel en familia", a lado de Drew Barrymore), pero también tiene un lado poco conocido y que vale la pena conocer.

Nacido el 9 de septiembre de 1966 en Nueva York, Adam Richard Sandler, ha logrado ganar varios Razzie como el peor actor del año (1999, 2011 y 2012), pero también ha sido reconocido por la crítica en cintas de corte dramático.

Para celebrar los 57 años de vida, hagamos un recuento por cintas que seguro sacarán alguna lágrima o dejarán una lección de vida.

1. "Spanglish" (2004)

La cinta pasó desapercibida en su momento, pero hoy es una de las mejores películas en las que ha participado Adam Sandler. La historia aborta la vida de una madre mexicana quien junto a su hija se ven obligadas a vivir el sueño americano. Contó con las actuaciones de Téa Leoni, Paz Vega, Sarah Steele, Shelbie Bruce y Cloris Leachman.

2. "Reign over me" (2007)

Esta historia es un homenaje a todas las personas que perdieron a algún ser querido en el ataque a las Torres Gemelas. Un hombre perdió a su familia (incluso a su perro) en los ataques, pero también se perdió a sí mismo hasta que un amigo de la universidad intentará rescatar lo que queda de él.

3. "Hustle" (2022)

Stanley Beren es un cazatalentos que viaja por todo el mundo para reclutar jugadores para un equipo de la NBA y encuentra a uno muy especial en España. Cuando decide llevarlo sin la autorización del equipo, tendrá que tomar la decisión más importante de su vida.

4. "Uncut gems" (2019)

Un joyero se mete en serios problemas por seguir un sueño y tendrá que lograr el equilibrio entre el trabajo y la familia. En la cinta actuaron Julia Fox, Kevin Garnett, The Weeknd y Judd Hirsch.

5. "The Meyerowitz Stories" (2017)

No hay mayor verdad que el título en español de esta cinta: "La familia no se elige", pero al final de cuentas sigue siendo familia. Los hijos de Harold Meyerowitz se reúnen con su padre y todos comienzan a enfrentar sus fantasmas. El elenco incluyó a Dustin Hoffman, Emma Thompson, Ben Stiller y Elizabeth Marvel.