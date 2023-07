Película protagonizada por Zendaya será la encargada de abrir el Festival de Cine de Venecia

Challengers, dirigida por el italiano Luca Guadagnino y que cuenta con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist como protagonistas, será la película de apertura de la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.

Challengers, película que no competirá en la sección oficial, tendrá su estreno mundial el miércoles 30 de agosto en la Sala Grande del Palacio del Cinema, informaron hoy los organizadores.

“Luca Guadagnino es uno de los pocos directores italianos que siempre ha estado acostumbrado a trabajar con actrices y actores tanto italianos como extranjeros, logrando obtener siempre el máximo resultado de cada uno de ellos. Incluso jugando fuera de casa, como es el caso de Challengers", dijo el director del certamen, Alberto Barbera, en un comunicado.

Barbera destacó que el director italiano, "sin poner límites a su energía creativa, aborda temas como el amor, la amistad y la rivalidad masculina con ligereza y bravuconería deportiva, creando un espectáculo apasionante y emocionante, impregnado de ironía, sensualidad y simpatía. Puro cine”.

Warner

Por su parte, en la nota, Guadagnino expresó su emoción por presentar su nueva película en Venecia. "Es una historia moderna y poderosa, impregnada de la energía de la juventud, el amor y el poder de uno mismo. Zendaya, Josh y Mike son completamente originales y nuevos en llevar a la pantalla un aura que nunca se ha visto en sus actuaciones".

"No veo la hora de que el público del Lido baile al ritmo de la banda sonora de Trent y Atticus en la noche inaugural de la 80.ª edición del festival. Para mí, como cineasta, abrir el festival es un sueño hecho realidad, y estoy profundamente agradecido con Alberto y toda la familia de la Bienal de Venecia por este reconocimiento”, agregó el director que el año pasado ganó el León de Plata al mejor director con Bones and All (Hasta los huesos, 2022).

Guadagnino, ya nominado a un Oscar en la categoría de mejor película con Call Me By Your Name presenta esta cinta, protagonizada por Zendaya en el papel de Tashi Duncan, una niña exprodigio del tenis convertida en entrenadora.

"Casada con un jugador estrella que viene de una mala racha (Mike Faist), la estrategia de Tashi para la redención de su marido da un giro sorprendente cuando se enfrenta al Patrick (Josh O'Connor), su exmejor amigo y exnovio de Tashi. A medida que su pasado y presente chocan y aumentan las tensiones, Tashi tendrá que preguntarse cuál es el precio de la victoria", explican los organizadores sobre la película.

"Challengers" , dirigida por Luca Guadagnino , está escrita por Justin Kuritzkes y producida por Amy Pascal, Luca Guadagnino, Zendaya, Rachel O'Connor.