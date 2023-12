Pedro Pascal y Kristen Stewart destacan entre el talento del Festival de Sundance en 2024

El Festival de Cine de Sundance anunció este miércoles la programación de su 40 edición en la que reunirá el talento de actores como Pedro Pascal, con el estreno del filme 'Freaky Tales', y Kristen Stweart en las películas 'Love Lies Bleeding' y 'Love Me'.

El certamen de cine independiente más importante del mundo se llevará a cabo del 18 al 28 de enero de 2024 en Park City y Salt Lake City (Utah) y se presentarán 82 largometrajes de 24 países.

Pascal protagoniza la cinta de Anna Boden y Ryan Fleck que sigue cuatro historias interconectadas y situadas en Oakland en 1987.

Mientras que Stewart forma parte del apartado Midnight, que engloba "películas que desafían cualquier género", con 'Love Lies Bleeding', de Rose Glass, y 'Love Me', de Sam y Andy Zuchero.

Otras caras conocidas que forman parte del programa, son la cantante Camila Cabello con el estreno de 'Rob Peace', o el regreso de Aubrey Plaza con 'My Old Ass', de Megan Park.

Entre los temas que destacan este año, se encuentra la inteligencia artificial (IA), que ha sido uno de los tópicos más discutidos por la industria del entretenimiento en 2023 debido a las huelgas que los actores y los guionistas de Hollywood protagonizaron por meses contra los estudios.

Apartados como el de New Frontier, ponen sobre la mesa dicho tema con documentales como 'Eno', sobre la historia del legendario productor de David Bowie, o el documental 'Love Machina' de Peter Sillen, una historia de dos futuristas que buscan preservar su historia de amor a partir de la transferencia de memorias a un humanoide hecho de inteligencia artificial.

El programa también contempla documentales como 'Luther: Never Too Much' que sigue la vida y el legado de Luther Vandross y 'Super/Man: The Christopher Reeve Story', que cuenta con material nunca antes visto del actor.

Presencia hispana y latina

La participación hispana y latina continúa este año con series como 'La Mesías', de los creadores de 'Paquita Salas', Javier Calvo y Javier Ambrossi, con la historia del impacto que tiene un video musical en la vida de un hombre atormentado por el fanatismo religioso.

La producción colombiana, mexicana y estadounidense 'Igualada', de Juan Mejía Botero, que narra el camino de Francia Márquez desde su tiempo como lideresa rural, hasta convertirse en la primera vicepresidenta afrodescendiente de Colombia, competirá en el apartado mundial de documentales cinematográficos.

Mientras que las directoras mexicanas Astrid Rondero y Fernanda Valadez vuelven a Sundance con otra película sobre la violencia que azota su país para presentar 'Sujo', la historia de un niño de cuatro años que es abandonado tras el asesinato de su padre.

También estará 'Malu', del brasileño Pedro Freire, que explora la historia de una actriz retirada que vive en una precaria casa en las favelas, y el retrato migratorio de una madre y su hija de la directora peruana Klaudia Reyizanicke en 'Reinas'.

Asimismo, en la sección de documental estadounidense, se encuentra 'Frida', una coproducción con México dirigida por Carla Gutiérrez sobre la pintora Frida Kahlo y la coproducción con Argentina 'Gaucho Gaucho', que retrata una comunidad vaquera argentina.