Pedirán recursos extraordinarios por sequía

Las lluvias en Durango han sido muy irregulares, por lo que se espera que el bombardeo de las nubes dé buenos resultados, comentó la senadora Margarita Valdez, quien informó que presentará un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que se destinen recursos extraordinarios para la entidad, ante la sequía.

"Para que se considere con recursos extraordinarios y especiales el tema de la sequía en el campo, el martes, así de simple", citó.

En tal sentido, manifestó que "debe de haber" recursos extraordinarios disponibles ya que las crisis están previstas en cualquier lugar del país, "y debe haber dinero".

No obstante, expuso que ahora se manejan los recursos de una manera distinta. "Ya no se maneja como antes el Fonden, pero sí se maneja a través de otra dependencia que es Protección Civil", enfatizó.

POR SEQUÍA, EXHORTAN A VENDER LO QUE NO SEA PRODUCTIVO

Al reconocer que la situación por la sequía es crítica (casi como la que se vivió en 2011), el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ricardo Ociel Navarrete Gómez, dijo que se está haciendo lo "humanamente posible" para ayudar a la gente del campo, aunque reconoció que es momento de que los ganaderos vendan lo que no sea productivo.

"Septiembre se prevé que vaya a ser un mes bueno con las lluvias; sin embargo, aunque sea bueno no va a ser suficiente para ser un buen año y tenemos que ser muy claros con la ciudadanía en ese aspecto. Se ha estado entregando semilla, en algunos lugares ya se siniestró", refirió.

Dijo que se implementará un nuevo programa de semilla para producción de forraje para que los animales "logren pasar el año".

"También invitar a la ciudadanía a que realmente hagamos un análisis muy consciente, muy a fondo de qué es lo que realmente podemos mantener como empresarios, como agricultores, como ganaderos y que no nos pasemos de esos límites. Creo que es momento adecuado para vender lo que no es realmente productivo, que llevemos las cargas animales a lo que debe ser, para poder estar trabajando los años subsecuentes y que no vayamos a tener un problema en el futuro", alertó.

Refirió que solamente se sembró el 40 por ciento de lo que normalmente se siembra; y de ese porcentaje, hay una parte siniestrada. El restante 60 por ciento se está preparando para sembrar forrajes, para que el ganado pueda subsistir.