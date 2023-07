Peatones se juegan la vida sobre el bulevar Miguel Alemán

La vialidad claramente no fue diseñada para brindar seguridad a los peatones que se dirigen al hospital

La vialidad claramente no fue diseñada para brindar seguridad a los peatones que se dirigen al hospital, a las escuelas de la zona o incluso a la Deportiva de Lerdo.

En el lugar no hay tránsitos municipales ni reductores de velocidad. Tampoco un puente peatonal. Los camellones que dividen los carriles son muy angostos y altos en varias zonas.

Transitar sobre el bulevar Miguel Alemán, en la zona de la clínica hospital del ISSSTE de Gómez Palacio y la CMF y Unidad Administrativa de Prestaciones Económicas del ISSSTE de Lerdo (están juntos los edificios), se ha convertido en un peligro para los peatones de La Laguna de Durango, que se ven obligados a cruzarlo sorteando todo tipo de obstáculos y exponiendo su vida, pues la vialidad no les deja otra opción.

Diariamente, los peatones exponen su vida al cruzarlo. Cruzar el bulevar Miguel Alemán es un gran peligro porque los conductores circulan a alta velocidad en zona de hospitales, escuelas y espacios públicos, sin que existan tránsitos sobre esta vialidad, reductores de velocidad ni puentes peatonales que brinden alguna opción para cruzarlo sin riesgos.

Tan común, que ni tránsitos dan el pase. El que la gente se cruce el bulevar, pese a que vienen los vehículos en todas las direcciones y a alta velocidad, se ha vuelto tan común en el panorama diario, que ni los tránsitos municipales dan el pase a los peatones.

Sin reductores de velocidad. En la zona de la Unidad Deportiva de Lerdo son ya varios usuarios los que han señalado que no hay vigilancia de los tránsitos y en horas pico es muy difícil cruzar sin tener que correr para evadir los vehículos.

Varios carriles hay que cruzar en la zona. En la zona cruzan niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con problemas de movilidad, para quienes representa aún más riesgo cruzar hacia la zona de hospitales, a la Deportiva, o al área de Villa Jardín.

Claramente, no fue diseñada para cruzar. La vialidad tiene camellones muy angostos y altos e incluso tiene pequeñas bardas que dificultan el cruce de peatones. El problema es que si los peatones no lo hacen caminando, no tienen ninguna otra opción para cruzar.

No respetan la entrada de ambulancias. Los vehículos se cruzan continuamente sin respetar las salidas y accesos de las ambulancias sin que ninguna autoridad municipal lo impida, así que muchos conductores también los aprovechan a cualquier hora.

Gente cruza por donde mejor le parece. Un panorama común es ver gente cruzando de un lado a otro sin ningún orden, sin que haya un descanso en los camellones para el paso peatonal y sin que haya alguna autoridad vigilando que se respete el límite de velocidad.