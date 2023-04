Paul Rudd cumple 54 años: ¿cuáles son sus películas más populares?

Es el menos conocido de los Avengers quizá porque fue uno de los últimos superhéroes que se incorporaran a la franquicia; sin embargo, es uno de los más carismáticos, o al menos lo es Paul Rudd, el actor que da vida a Scott Lang, quien este jueves cumple 54 años.

Los compañeros de reparto de Rudd siempre han bromeado con que el actor ha hecho un pacto con el Diablo, estilo El retrato de Dorian Gray, pues se ve mucho más joven de la edad que tiene y eso lo ha sabido explotar en el medio.

Además de ser un superhéroe, Paul ha participado en decenas de cintas de corte romántico donde interpreta a hombres buenos que conocen el amor en el momento menos esperado, como en las cintas I Love You, Man (2009), The Object of My Affection (1998) o Admission (2013), pero también ha explorado el lado cómico en películas como The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007) o Wanderlust (2012). Sin olvidar el clásico, Clueless (1995)

Paul Stephen Rudd nació en Nueva Jersey el 6 de abril de 1969. Debutó como actor en 1992 y en más de treinta años de carrera artística, su rostro es bien conocido y quizá por eso fue una de las mejores opciones para personificar a un superhéroe dentro del Universo Marvel.

En 2015 comenzó su aventura en esta franquicia cuando llegó a la pantalla grande la cinta Ant-Man. Después actuó en Captain America: Civil War (2016), Ant-Man and the Wasp (2018), Avengers: Endgame (2019) y Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023).

Todo parecería indicar que la participación de Rudd en el Universo Marvel ha concluido, pero nunca se sabe, en especial por los Multiversos, que han cobrado especial interés entre los seguidores de la franquicia.

Con 54 años, Paul Rudd sigue sorprendiendo con los proyectos donde participa, el más reciente Only Murders in the Building junto a Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short, donde vemos a un actor maduro y pleno, pero a la vez versátil y divertido. ¡Felices 54, Paul!