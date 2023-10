Paul Mescal y Xiao Zhan son la sensación en redes tras protagonizar campaña de Gucci

Las redes sociales se volvieron locas con las fotografías de la nueva campaña de Gucci, con la que la marca celebra el 70 aniversario de los mocasines Loafers Horsebit.

La razón por la que la campaña ha llamado la atención es porque están protagonizadas por Paul Mescal y Xiao Zhan, este último es el embajador de global de la marca.

De acuerdo a un comunicado de Gucci, el diseño distintivo de un horsebit miniatura es un elemento distintivo de la marca, lo que conecta el pasado y la moda contemporánea.

Mescal y Xiao usan el diseño original de 1953.

Paul Mescal es un actor que ha ganado notoriedad en Hollywood tras haber sido nominado al Oscar como mejor actor gracias a la cinta Aftersun.

Mientras que Xiao Zhan es un reconocido actor y cantante de origen chino que ha protagonizado varios dramas como The Untamed y The Oath of Love.