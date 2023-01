Paty Navidad asegura que es 'pleyadiana' y que 'no se siente parte de este mundo'

La actriz mexicana Paty Navidad, quien se ha visto envuelta en polémica varias ocasiones por sus declaraciones y estar en contra de las vacunas del COVID-19, vuelve a dar de qué hablar al asegurar que es una 'pleyadiana'.

Patricia Navidad fue la primera habitante en ingresar a "La casa de los famosos 3", reality que arrancó este martes y que busca obtener el mismo éxito que las dos entregas anteriores.

A su entrada a la casa, Navidad fue muy clara al decir que no le gusta la hipocresía, por lo que le advirtió a sus compañeros que es mejor que no la hicieran enojar.

"No me gusta la hipocresía, ni la falsedad, menos las personas de doble o triple cara, así que cuidado, no vayan a despertar mis demonios", dijo la polémica sinaloense.

Sin embargo, la sinaloense no sólo acaparó la atención con su advertencia, sino que sorprendió al declarar que 'es pleyadiana'.

"Siento que no soy de este mundo. Siento que soy más pleyadiana que anunnaki, aunque otros me dicen reptiliana", dijo la actriz.

Dichas declaraciones no tardaron en hacer a la actriz tendencia una vez más en redes, protagonizando algunos memes.