Paty Navidad aclara como conoció a Beltrán Leyva y señala inconsistencias de Anabel Hernández

Paty Navidad manifestó a través de YouTube que será la primera y única vez que hablará de lo escrito en el libro de Anabel Hernández, el cual habla de su relación con Arturo Beltrán Leyva, y que tiene inconsistencias.

La actriz no se quedó callada y le respondió a la periodista mexicana. Fue en "Magañísimo" donde dijo que la historia tenía un poco de verdad y relató su versión.

"Lo que narran ahí que en el cuarto (intercambiaron caricias)... no me toqueteó. A lo mejor sí intentó, pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad. De ahí salimos y dijo que estaba bien, no pasó nada. Salí, le agradezco al señor, donde esté, que dijo "acompáñenla y dejen que se vaya".

En el libro "Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno", enfatiza que hay verdades, pero también inconsistencias, pues se afirma que fue a cantar especialmente al capo y su versión indica que ella no vendía fechas privadas.

Pero a Navidad le dieron la idea de que era el cumpleaños de un fan que no podía llegar a su espectáculo, pero al ver armas, supo de quién se trataba. Dijeron que le darían una fuerte suma y le regalarían un coche por su tiempo, pero Paty lo rechazó.

Ahora, la actriz mandó un mensaje a la periodista. "Como usted va a salir a decir que tiene las pruebas, ¿qué mejor lugar y momento para que las muestre que en la presentación de su libro en la Ciudad de México? [...] La verdad ya la acepté, las mentiras no".