Patsy Ruth Miller, una estrella de Hollywood en Torreón

El archivo histórico de El Siglo de Torreón poseé imágenes que por los años y la digitalización se vuelven complicadas de ver, pero que no dejan de ser trascendentales, una de ellas es una fotografía del arribo de Patsy Ruth Miller a Torreón.

Se trataba de una de las grandes estrellas cinematográficas de los años veinte.

“Una estrella en Torreón” se lee en la antigua publicación de este diario en la que se dan detalles de su llegada a La Laguna el 27 de septiembre de 1930, “agasajada durante su estancia entre nosotros”.

“La actriz Miller de aquí continuó su viaje de vacaciones rumbo a Mazatlán. También abordó uno de los aviones (...) Se mostró encantada de encontrarse con una ciudad tan hospitalaria, joven y progresista como la nuestra”, se lee en el impreso que narró la visita que realizó Pasty a la región, donde sus obras eran proyectadas en el Teatro Princesa, el cual estaba ubicado en la esquina suroeste del crucero formado por la avenida Morelos y calle Valdés Carrillo, frente a la Plaza de Armas.

Un Loco Aviador, La Puerta Abierta, Cama para dos, El Tonto y El Hotentote, es el nombre de sus proyectos que en aquella época también se veían en el Teatro Iris de Gómez Palacio.

Patsy Ruth Miller también recorrió Torreón, y quedó impresionada con el teatro Isauro Martínez. Paseó por las principales calles y avenidas de la ciudad, de la cual quedó asombrada por los adelantos modernos de su arquitectura.

Cuando habló con uno de los reporteros de El Siglo de Torreón, Ruth Miller compartió que se llevaba gratas impresiones de la República y del trato que le habían dado, ya que México le revelaba cosas que nunca sospechó que pudieran existir.

La afamada actriz conocida por hacer a “Esmeralda” en El jorobado de Notre Dame (1923), no vino sola a Torreón, lo hizo en compañía de su tercer matrimonio, Tay Garnett, quien se había mostrado encantado de la popularidad de su esposa en el país donde además planeaban tener un hijo juntos.

Miller hablaba perfecto español, y “parecía que prefería nuestro idioma para decir graciosadas”.

Daughters of Today y Fool in the Dark son otras de las producciones más populares de la actriz que nació en St. Louis, Missouri, Estados Unidos en 1904.

Patsy Ruth Miller, protagonista de las películas mudas, se jubiló en 1931, pero se decidió a escribir cuentos por los que ganó tres premios O Henry, también creó la novela That Flanagan Girl 1939, y un libro sobre Pyotr Ilyich Tchaikovsky Music in My Heart, del que se produjo un musical original.

La actriz vivió hasta los 91 años de edad, y su muerte está registrada en Palm Desert, California, Estados Unidos.