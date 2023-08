Patronato del FICG nombra a su nuevo presidente

Tras el fallecimiento de Raúl Padilla López, ocurrido en abril pasado, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció el nombramiento de Guillermo Gómez Mata como Presidente de su Patronato. La designación se dio este primero de agosto en Asamblea General Ordinaria del Patronato del FICG en votación unánime.

“Me siento muy contento, comprometido, me siento en casa. Me tocó trabajar durante muchos años muy de cerca de los directores del Festival, de sus actividades, incluso en la gestión de recurso en el ámbito federal y estatal. Es un gran reto. Desde el Patronato vamos a poner toda nuestra fuerza,nuestra potencia, para seguir apoyando al cine mexicano”, compartió Guillermo Gómez Mata sobre su designación. Nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1973, es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara y maestro en Ciencias Políticas para el Desarrollo de América Latina por la London School of Economics and Political Science en grado de distinción.

Su vinculación con el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se remonta a 2004, como miembro de su Patronato como representante de Zapopan hasta 2006 y nuevamente del 2010 al 2012. Se incorpora a título personal en marzo del 2015 y es nombrado Tesorero del Patronato hasta marzo de 2019.

Gómez Mata ha sido también Director General del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Zapopan en dos ocasiones, la primera de 2004 a 2006, y la segunda de 2010 a 2012. Es también, desde 2006 a la fecha, Consejero Tesorero del Patronato de Fomento Educativo del Estado de Jalisco A.C.