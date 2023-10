Pati Chapoy ya dejó instrucciones a Ventaneando de cómo anunciar su muerte

Pati Chapoy tiene muy claro que ella no dejará de trabajar hasta el día de su muerte, la periodista de espectáculos ha estado al frente del programa Ventaneando por más de 20 años, por lo que hay muchas dudas de que pasará con la emisión el día que muera. Esa es una respuesta que Chapoy tiene muy clara.

En una breve entrevista que ofreció para la revista Quién, la conductora señaló que ya dejó instrucciones a su equipo para el día en que ella muera.

"Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista", dijo para la fuente señalada.

"No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil, no para el medio ni para cualquier moción que me obligue a parar. Eso sí, lo tengo muy claro"; señala Chapoy.

Chapoy dejó claro que ella no quiere que la emisión termine si muere, por el contrario, quiere que el programa siga y se encargue de dar la noticia.

"Nada de que cortan las cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros".