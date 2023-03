Pati Chapoy solicita amparo para evitar orden de aprehensión en su contra

Una nueva polémica acecha a Pati Chapoy esto luego de que se diera a conocer que la conductora había solicitado un amparo debido a varios problemas legales.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, informó este 17 de marzo a través de sus redes sociales que la conductora de Ventaneando había pedido había pedido una suspensión provisional ante un posible giro de aprehensión en su contra.

"Les informo que la periodista PATY CHAPOY obtuvo una suspensión provisional en vs de una posible ORDEN DE APREHENSIÓN o de ARRESTO girada en su contra. Presentó un amparo que ya aceptó a trámite un juez federal de la CDMX", se podía leer en un tuit publicado por el mismo periodista.

Tras esto, Arturo señaló que será hasta el 27 de abril cuando se dé a conocer la resolución del asunto legal.

"La conductora de Ventaneando le dijo al juez federal que cree que un juez del fuero común de la CDMX giró una orden en su contra para detenerla. El juez federal ha ordenado suspenderla mientras averigua. El 27 de marzo definirá si le concede o no la suspensión definitiva".

Cabe señalar que, a pesar de que no se dijo qué delito habría cometido la presentadora, o la razón de estos problemas legales, este tipo de amparos suelen ser realizados para confirmar o descartar dicho proceso.

"Desconozco que delito es el que se impute a Pati Chapoy. Los datos disponibles no lo indican. Recuerden que a veces hay personas que promueven amparos vs órdenes que no necesariamente existen, pero otras veces sí. A veces quieren averiguar con ese amparo si la orden existe", sostuvo el periodista.

Por el momento la conductora no ha confirmado ni negado estos hechos.