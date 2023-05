'Pateó a mi hija', Olivia Collins rompe el silencio tras altercado con Mónica Castañeda

Olivia Collins ya habló con la prensa y dio su versión acerca de lo ocurrido durante el altercado que su hija y la periodista Mónica Castañeda protagonizaron, cuando los medios de comunicación hicieron la cobertura de la muerte de Julián Figueroa, hijo de su gran amiga la actriz Maribel Guardia.

Y aunque la actriz reconoció que la situación se salió de control debido al momento tan sensible que estaban atravesando, siguió mostrando su molestia ante la comunicadora, dirigiéndose a ella como "la persona esta".

La muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, ha causado gran consternación en los medios de comunicación así como en la opinión pública, sin embargo, hay figuras del medio artístico que han padecido con mucho más pesar la partida del joven cantante, pues lo conocieron desde que era muy pequeño, ya que "Juliancito" acompañaba a su madre a los llamados que tenía, por lo que Olivia Collins convivió mucho con el músico, pues es hijo de una de sus mejores amigas dentro del mundo de la televisión.

Por ello, fue una de las pocas famosas que tuvo acceso a la casa de Maribel a pocos días de Julián falleciera, debido a que Guardia permitió que solo las personas más allegadas a la familia la acompañaran durante el velatorio de su hijo. Sin embargo, antes de que Collins pudiera entrar al domicilio de la actriz, la gran concurrencia de la prensa produjo que ella y su hija tuvieran un ríspido momento con Mónica Castañeda, quien fue enviada por “Ventaneando” para hacer guardia en la cobertura de este delicado momento.

El altercado ocurrió cuando Olivia y su hija descendieron de su vehículo, pues no se les permitió estacionar dentro de la privada donde vive Maribel, por lo que la concentración de medios se hizo alrededor suyo y, en la búsqueda de obtener una declaración, por lo que la hija de la actriz quitó el micrófono de Castañeda, cuando su madre se tambaleó, a lo que la periodista respondió, lo que hizo que ambas forcejearán, causando la molestia de Olivia, quien pidió a la conductora que no se “metiera” con su hija.

Después de eso, las imágenes que captaron el momento, muestran como dificultosamente Olivia y su acompañante logran entrar a la privada, mientras que Castañeda tira una patada a la hija de Collins, por lo que la joven voltea y dirige una seña obscena a la presentadora de televisión.

(FOTO: ESPECIAL)

Y es hasta ahora que Collins, quien siempre ha tenido buena relación con la prensa, habla de lo ocurrido, pues ayer fue captaba mientras llegaba nuevamente a casa de Maribel, donde se llevó a cabo una pequeña reunión en honor del sexto cumpleaños de su nieto, José Julián, así como el que hubiera sido el cumpleaños 28 de Julián, pues padre e hijo cumplían años el mismo día.

La actriz, principalmente, habló de la gran consternación que le produjo la partida de Julián, debido a que Maribel Guardia es su mejor amiga, y no sólo eso, sino que ambas estuvieron embarazadas en la misma época, en 1994, y casualmente los bebés que esperaban nacieron con un día de diferencia, por lo que siente una gran conexión y unión con la actriz.

"Maribel y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo, mi hija Silvana nació un día antes que Julián, el primero de mayo, y el dos el de Julián, entonces hay muchas anécdotas", dijo con un tono de voz sobrio.

En lo referente al pleito entre su hija y Castañeda, Collins expresó:

"Esto fue fuera de serie, la verdad no era el momento para este tipo de cosas; respeto a periodistas (y) reporteros, siempre me he portado muy bien con ustedes, pero no era el momento, mi hija fue afectada, lo que menos quería era hablar, por respeto a mi amiga y a Julián, no podía hacer nada, la persona esta, periodista o reportera, pateó a mi hija, fue muy agresiva, se puso frente al carro, se mostró agresiva frente a mi hija y eso fue grave,", destacó.

Finalmente, expresó que considera que lo ocurrido sucedió por el momento tan doloroso y shockeante que estaban viviendo, no sólo los seres cercanos a Julián, sino también la propia prensa: "Creo (que) la desesperación, el dolor, las confusiones de nuestro corazón no estaban bien". Además, señaló que la señal que su hija hizo fue sólo dirigida a Castañeda y no a las otras y los otros periodistas, como reacción a la patada que recibió.