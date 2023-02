Paso de migrantes en La Laguna se mantiene al alza

El paso de migrantes por la región lagunera se mantiene al alza, sobre todo de venezolanos y recientemente peruanos, de acuerdo con el registro del Centro de Día para Migrantes, que colaborará con las autoridades de Torreón, para evitar abusos en cuestiones de derechos humanos de estas personas que están de paso por la ciudad.

De acuerdo con Concepción Martínez, coordinadora del Centro, el mes de enero cerró con un total de 563 migrantes, de entre ellos 93 mujeres, cifra de las más altas en un mes, de mujeres que buscan pasar a Estados Unidos.

Martínez, detalló que la tendencia se mantiene de personas de origen venezolano, incluso dijo que podría rebasar a los hondureños, que históricamente han estado a la cabeza. Y recientemente, se han incrementado también, el paso de migrantes peruanos, ante la problemática que persiste en aquel país.

Y en lo que va de febrero, si bien el corte se realiza de forma mensual, la tendencia se mantiene al alza, por lo que podría cerrar con una cantidad igual o mayor que en enero.

Por otra parte, Martínez, comentó que se tendrán mesas de diálogo con el Ayuntamiento de Torreón a través de la Dirección de Derechos Humanos, con el fin de "que se dejen de atropellar los derechos humanos de los migrantes y bueno, ahorita la actual Administración ha tenido a bien retomar ese tema y pues estamos exponiendo la situación para que haya menor cantidad de abusos en cuestión. Entonces todo lo que se haga en bien de los migrantes, está perfecto".

Adelantó que aún se trabaja en la forma de cómo se coordinarán para lograr los objetivos, aunque adelantó que el Centro de Día está en la mayor disposición de colaborar. "Estamos precisamente en la forma en que se va a trabajar, lo que ellos nos soliciten, en cuestión de algunas orientaciones o cosas así, nosotros estamos en total disposición para otorgárselos. Van a continuar las mesas de trabajo".

Dijo que existe la confianza de trabajar en conjunto en bien de los migrantes, pues aclaró que lo que se busca es que las autoridades no dejen de hacer su trabajo, únicamente que sea apegado a los protocolos.

"Esperemos que así sigan, si los migrantes de cualquier nacionalidad no cometen ningún ilícito, ninguna falta, pues no tienen por qué detenerlos, revisarlos, nosotros no queremos que las autoridades dejen de hacer su trabajo, simplemente que lo hagan y se apeguen a protocolos que ellos mismos manejan", recalcó.

Por otra parte, comentó que, de acuerdo a los relatos de los propios migrantes, al momento no se tienen quejas de agresiones o por la actuación de ninguna autoridad, ya sea federal, estatal o municipal.