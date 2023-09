Participan en Olimpiada de Matemáticas de Singapur

Estudiantes de primaria y secundaria de la región Laguna de Coahuila participaron con gran éxito en el Desafío Internacional de la Olimpiada de Matemáticas de Singapur (SIMOC por sus siglas en inglés) 2023.

Se trata de una prestigiosa competencia anual que sirve como una plataforma global para que alumnos y alumnas de países como México, China, Japón, Canadá, Brasil y Reino Unido mostraran sus talentos, aprendieran de sus pares y desarrollaran habilidades cruciales para sus futuras carreras.

De México, fueron 83 estudiantes seleccionados y ocho coahuilenses pudieron atender físicamente la convocatoria, obteniendo los siguientes resultados:

Salomón Olvera Espitia, de tercer año de secundaria, obtuvo tres medallas de bronce, una por la competencia individual, una más por los "Guerreros matemáticos" y otra de "Deportes de la mente".

De cuarto de primaria, Javier Licona Aguirre obtuvo triple certificado; de cuarto de primaria, Dante Sosa Herrera obtuvo triple certificado; de quinto de primaria, Santiago Obeso Villalobos obtuvo triple certificado; de quinto de primaria, Luis Fabián Burciaga obtuvo doble certificado y un medalla de bronce en la competencia individual y de sexto de primaria, Niza Daniela Sierra Jasso obtuvo doble certificado y una medalla de bronce en la competencia individual. Mientras que de segundo de secundaria, Antonio Gutiérrez Meléndez obtuvo doble certificado y una medalla de bronce en la competencia individual; de segundo de secundaria e Isabella Rodríguez Rangel obtuvo una mención honorífica, un certificado, y una medalla de bronce.

La competencia se realizó del 22 al 25 de julio en Singapur y se dividió en tres secciones distintas y se abordaron diferentes áreas de las matemáticas como álgebra, trigonometría, geometría, teoría de números, y combinatoria.

En su experiencia, el lagunero Salomón Olvera contó que durante este proceso, le tocó convivir con muchos alumnos de distintas partes del mundo, con los cuales cultivó amistad y compartió experiencias. Se tomó fotografías con sus compañeros y compañeras e intercambió regalos.

"Este intercambio cultural fue de mucho aprendizaje y me permitió admirar a cada país por su cultura, gastronomía, sus paisajes, y su gente. Yo por mi parte espero haber brindado una experiencia significativa para los alumnos internacionales para que recuerden a México por su gente generosa y cálida. Los estudiantes de los otros países definitivamente me dejaron grandes experiencias y buenos recuerdos. Ellos fueron las piezas que completaron esta experiencia y la hicieron una de las mejores que he tenido no solo en una competencia, si no, en mi vida también", concluyó.