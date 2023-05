Participa Mejía en marcha de mujeres

Más de dos mil mujeres salieron a marchar en el Centro Histórico de la capital de Coahuila para apoyar al candidato a gobernador por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, y sumarse a la lucha para transformar al estado.

Asimismo condenaron y denunciaron públicamente la violencia de género; "que no haya violencia de género, que no haya discriminación, que los delitos contra las mujeres no se minimicen,", señalaron las manifestantes.

"El Tigre", aseguró que en el presente sexenio los delitos contra la mujer aumentaron en la entidad, alrededor de 500 por ciento la violencia intrafamiliar; 360 por ciento las violaciones; casi 300 por ciento el abuso sexual y 50 por ciento los feminicidios.

Bajo la lluvia, más de mil mujeres de Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda Arteaga, Torreón, entre otros municipios, marcharon gritando consignas de apoyo al candidato Ricardo Mejía, quien tiene en sus propuestas implementar un gobierno igualitario, con la misma cantidad de hombres y mujeres en los altos cargos de su gabinete y organismos descentralizados.

El contingente estuvo integrado por maestras, trabajadoras de la salud, amas de casa, profesionistas, estudiantes, víctimas de violencia de género e impunidad.

Las participantes, el candidato Ricardo "el Tigre" Mejía y su esposa Marlene Cañas avanzaron desde la Alameda Zaragoza por la calle Aldama hasta Allende, donde se reunieron en la Plaza Nueva Tlaxcala bajo una intensa lluvia.

Ahí, las mujeres dieron a conocer la violencia de género que han padecido y la impunidad oficial, como Ángela Sánchez, cuya hija de dos años, Ximena, fue sustraída por el papá en marzo de este año, y el caso no ha avanzado ante la indolencia de las autoridades.