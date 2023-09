Parte de zona rural de Lerdo no recibirá agua de ASL: HM

El alcalde Homero Martínez Cabrera, admitió que de los más de 163 mil habitantes de Lerdo, el 40 por ciento (%) no recibirá agua a través de Agua Saludable Para La Laguna, porque se encuentran en la zona rural. Incluso, varias de las villas, que son las que tienen mayor población, no están contempladas en Agua Saludable.

"Tampoco viene Villa Juárez, que ahí son 13 mil habitantes, no viene Nazareno, no viene La Loma, son de las poblaciones grandes de la zona rural que no están contempladas en Agua Saludable", admitió el alcalde.

Comentó que se contempla el mayor grueso de la población de la zona urbana como primer beneficiario en las primeras etapas.

"Yo estoy preocupado por las líneas de conducción. sobre todo la chica, la de 56 pulgadas, que esa es la que nos va a entregar a Lerdo. Pues ya con que llegue hasta Raymundo y nosotros de ahí interconectar", dijo el alcalde.

Comentó que se supone que a Lerdo le darán alrededor de 350 litros de agua por segundo; actualmente Lerdo ocupa un aforo de 720 litros de agua por segundo, "que es la demanda de la población", dijo. El alcalde Homero Martínez Cabrera, dijo que aunque se proyecta recibir un 48 % de la demanda actual del agua que requiere Lerdo, el poder cancelar algunos pozos será un beneficio para el municipio. También dijo que está haciendo todas las gestiones necesarias para que Lerdo cuente con los recursos necesarios para mejorar la eficiencia en la conducción. "Yo espero que haya una reconsideración, porque los cálculos que trae Conagua obviamente no es que estén fuera de la realidad o que estén mal, sino que ellos lo hacen en base a un cálculo en el cual no se desperdiciara ni un solo litro de agua", comentó el alcalde.

Señaló que los municipios no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a todos los cambios de infraestructura hídrica local que se requieren.

"No tenemos nosotros recursos para evitar el desperdicio ni tampoco nos han mandado recursos para eficientar y que no se desperdicie el agua, entonces, esos números están calculados de acuerdo al número de la población. De origen está esa propuesta pero habrá que ver si de aquí a diciembre nos entregan los recursos suficientes para poder readecuar las líneas de conducción", acotó.

Comentó que probablemente, ya funcionando ASL, la mitad de los pozos pudieran ser cancelados, algo que se valorará porque cada pozo tiene diferente aforo. En el caso de Lerdo, son 13 pozos los que abastecen el área urbana en particular y mencionó que estarán haciendo el planteamiento.

Dijo que actualmente tienen tres pozos que dan más de 100 litros de agua por segundo pero que se valorará sobre la marcha.