Paris Hilton se lanza contra quienes critican a su bebé por el tamaño de su cabeza

La empresaria Paris Hilton enfrentó a los haters después de las duras críticas que varios usuarios de Instagram lanzaron en contra de su bebé por el tamaño de su cabeza.

Su pequeño Phoenix, de tan solo 9 meses, recibió duros comentarios luego de que Paris compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías presumiendo el primer viaje de su hijo en Nueva York. "La primera vez de mi precioso angelito, Phoenix, en NYV", escribió Paris.

Varios aplaudieron las imágenes en donde Hilton muestra un lado de su vida nunca antes visto, el de la maternidad.

Amigas de la socialité celebraron a Paris, incluida la cantante Demi Lovato y la actriz Selma Blair.

Sin embargo, hubo quienes salieron a criticar al menor, haciendo comentarios negativos y en tono de burla por el tamaño de su cabeza.

Al respecto, la famosa no se quedó callada:

"Los comentarios son inevitables al vivir bajo el ojo público, pero atacar a mi bebé o cualquier otro por esa razón, es inaceptable. Esto lastimó mi corazón más de lo que puedo describir con palabras. He trabajado muy duro para construir un ambiente de amor, respeto y aceptación, y espero lo mismo de regreso", señaló la famosa en un comunicado.

"Si no publico a mi bebé, las personas asumen que no soy una gran madre y si lo posteo, existen personas que son crueles y odiosos. Soy una madre trabajadora orgullosa y mi bebé está perfectamente sano, adorable y angelical. He soñado con ser mamá desde que tengo memoria. Phoenix es mi mundo y ha sido la bendición más grande en mi vida. Todos los días con él son un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil aceptar que existen personas en el mundo que ataquen la inocencia. Espero que las personas puedan tratar a los demás con mayor amabilidad y empatía".