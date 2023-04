Paren todo, ¡Llegó Super Mario Bros!

Después de mucho tiempo de espera, por fin llegó a los cines laguneros Super Mario Bros. La película.

Portando playeras, calcetines, gorras u otros accesorio de "Mario" y "Luigi"; cientos y cientos de habitantes de la región acudieron a los complejos cinematográficos a disfrutar del filme.

Por primera vez, emblemáticas marcas mundiales de entretenimiento unen sus fuerzas para crear Super Mario Bros. La película, una nueva aventura en la pantalla grande protagonizada por el plomero más importante de la cultura pop de los últimos 40 años.

Inspirada en los juegos de Super Mario de Nintendo, el filme invita al público a disfrutar de un universo emocionante, lleno de comedia y acción.

Pero, ¿qué pasa en la película?, resulta que mientras laboraban bajo tierra con el fin de reparar una tubería de agua, los plomeros "Mario" y "Luigi" son transportados por una tubería misteriosa y se adentran en un sitio mágico.

Por una inesperada situación los hermanos se separan, así que "Mario" se adentra en una búsqueda épica para hallar al buen "Luigi".

Con la ayuda de "Toad", quien vive en el Reino Champiñón, y un poco de entrenamiento provisto por la determinada gobernante del Reino Champiñón, la princesa "Peach", "Mario" aprovecha su propio poder.

A lo largo del filme, desfilarán personajes como "Bowser" , "Donkey Kong", "Cranky Kong" y "Spike".

El largometraje es dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic y el guion pertenece a Matthew Fogel.

La película es producida por el fundador y CEO de Illumination, Chris Meledrandri y por Shigeru Miyamoto, director representante y socio de Nintendo y el creador de "Mario", tras más de seis años de estrechos lazos y conversaciones entre ambos.

En las franquicias de Illumination siempre hay personajes memorables como los "Minions", que cuentan con un atractivo global, lo que volvió al estudio, el ideal para que Super Mario Bros. saltará de las consolas a la pantalla grande.

"Primero que nada, Illumination es un estudio de películas donde lo esencial son los personajes", afirma Chris Meledandri, fundador y CEO de Illumination en un comunicado de Universal Pictures.

"Nos encanta hacer películas con cualidades irreverentes, y este tono encaja a la perfección con la historia que nosotros y Nintendo estamos contando en Super Mario Bros. La película. Nos hemos enfocado en hacer esta película para los fans. Queríamos rendir homenaje a este increíble juego y a estos personajes tan queridos por el público", añadió Meledrandi.

Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario Bros., explicó en la nota de producción del largometraje que el mundo de Super Mario conecta con tanta gente alrededor del mundo porque ha continuado evolucionando desde que nació cuatro décadas atrás.

"Desde que era niño anhelaba convertirme en dibujante de manga; y cuando iba a entrar a la preparatoria, mi sueño era llegar a serlo", relata Miyamoto emocionado.

"Por aquel entonces me imaginaba a los personajes que yo mismo dibujaba apareciendo en mi propio manga. Aunque el camino se desplazó hacia el videojuego en lugar del manga, creo que si mi primer juego no hubiera sido lo suficientemente divertido, los personajes que aparecen en él no habrían permanecido en la memoria de todo el mundo.

"Afortunadamente, el personaje que aparece en 'Donkey Kong', el primer videojuego que desarrollé, fue recordado y reconocido por mucha gente, y eso me permitió producir varias series de juegos posteriormente. Para la gente que jugó ese videojuego, el personaje era reconocido como un álter ego de sí mismos, que se desenvuelve en la pantalla de televisión.

"Y Mario evolucionó junto con el desarrollo de la tecnología digital. Como yo producía de forma permanente un videojuego de Mario cada vez que salía una nueva tecnología, 'Mario' se convirtió en un personaje verdaderamente único en su tipo", aseguró en las notas de producción.

En español

Ellos son los actores de doblaje de la película en Latinoamérica

Mario: Raúl Anaya.

Luigi: Roberto Salguero.

Princesa Peach: Ale Pilar.

Bowser: Héctor Estrada.

Toad: Miguel Ángel Ruiz.

Donkey Kong: Miguel Ángel Ruiz.