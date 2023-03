Parejas del mundo del espectáculo han cerrado sus ciclos, algunas siguen juntas

El español, Manuel Alejandro, escribió una canción que popularizó José José, El amor acaba.

"Porque llega a ser rutina la caricia más divina... el amor acaba", su letra ha traspasado generaciones, y hoy más que nunca, con la inmediatez con la que se vive, se adapta todavía más.

Los finales felices que Disney o las telenovelas han mostrado se están quedando en el olvido.

¿Costumbre?, ¿La pandemia?, ¿Facilidad para conocer personas gracias a múltiples aplicaciones?, o ¿Ese deseo de libertad que cada vez se ahonda más en las personas, sobre todo las mujeres?; razones, hay muchas, pero lo cierto es que sí, el amor acaba.

Tan solo en México, el año pasado, la tasa de divorcios se incrementó un 60 por ciento, de acuerdo con el INEGI, y en esas estadísticas ahora figuran Erik Rubín y Andrea Legarreta, quienes hace unas semanas sorprendieron al público anunciando su separación.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales de ambos, hicieron saber a su público su decisión de terminar, pero no tienen planes de divorciarse, hasta ahora.

"Hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar...", comienza el texto con el que concluye la relación de los famosos.

"Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un 'para toda la vida'… ¡Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! ¡Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! ¡Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina, que son nuestros más grandes tesoros", expresa la misiva.

Ellos finalizaron su relación en buenos términos, tal y como lo hicieron Lucero y Mijares, quienes ahora hasta andan de gira juntos y el año pasado vinieron a Torreón.

Pese a "terminar" bien, Erik, Andrea y hasta el "Apio" Quijano han tenido que lidiar con comentarios muy duros posteados en las redes hacia ellos, y es que se corrió el chisme de que el miembro de Kabah había sido el tercero en discordia, ya que en los shows de los 90's Pop Tour hay momentos en los que pareciera que se dan un beso, algo que ellos ya desmintieron.

Parece que el desamor sigue afectando al programa Hoy, ya que Tania Rincón de igual manera dio a conocer en un comunicado que su relación con Daniel Pérez se esfumó.

A través de un mensaje que acompañaron con una foto familiar en la que aparecen ellos y los dos hijos que tienen en común, la expareja agradeció a quienes los acompañan en este momento de transición.

"Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles que Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición", se lee.

A Shakira y Gerard Piqué el amor también se les escapó del corazón tras varios años de relación. El español le fue infiel con su ahora pareja, Clara Chía.

La oriunda de Barranquilla le ha dedicado algunas canciones como Monotonía, la tiradera con BZRP Music Sessions #53 y TQG, al lado de Karol G.

En una entrevista con Enrique Acevedo, Shakira aceptó que siempre dependía de un hombre para ser feliz, pero ahora la historia es distinta.

"(...) cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida es porque ha aprendido a conocer sus propias debilidades, a aceptar su vulnerabilidad y a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión", dijo Shakira.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochman llevaban una relación fascinante. Sus fans eran felices viendo las fotos o video que subían juntos en sus redes, pero todo cambió.

El 28 de mayo de 2016, los actores se casaron por medio de una boda en Tepoztlán que dio mucho de qué hablar; en marzo de 2020 se dijeron adiós, pero no del todo, ya que su hija Kailani los mantiene unidos, aunque ahora como amigos.

Rebeca Jonnes y Alejandro Camacho formaban otra de las parejas consolidadas del espectáculo. Tras 26 años de matrimonio, anunciaron su separación.

Durante años, ninguno de ellos habló a fondo del por qué se dijeron adiós. En una entrevista en el programa Mojoe fue donde por primera vez Rebecca dio detalles del divorcio.

"Si tú ya no estás bien en una situación no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas... Es muy sencillo, eres feliz hasta que dejas de ser feliz y entonces te divorcias, es una cosa que pocas mujeres se atreven a hacer en este país".

Humberto Zurita y Christian Bach llevaban una relación bastante buena hasta que ella falleció. El lagunero guardó luto durante muchos años y apenas está rehaciendo su vida con Stephanie Salas, sin descuidar a sus hijos, Emiliano y Sebastián.

SIGUEN JUNTOS

Del otro lado de la balanza, hay parejas del medio del espectáculo que aún siguen unidas. Gloria y Emilio Estefan se casaron el 2 de septiembre de 1978. Tienen dos hijos, Nayib y EmilyMarie. Actualmente viven en Miami.

Los exTimbiriche, Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo todavía siguen juntos. Han formado una familia exitosa.

En tanto Thalía de igual manera continúa con el empresario Tommy Mottola, pero recién salió a relucir que posiblemente él había sido infiel.

Salma Hayek y François-Henri Pinault mantienen aún su romance, al igual que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.