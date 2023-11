Paramount+ y Disney+ llegan con varios estrenos imperdibles en noviembre

Las plataformas de "streaming" llegan cada mes con nuevo contenido para todos sus usuarios.

Ya presentamos las nuevas series y películas que se estrenarán a lo largo del mes de noviembre en Prime Video y Netflix, ahora, le toca a Paramount+ y Disney+, las cuales también suman a su catálogo diversos títulos para todos los gustos.

Estos son los estrenos de noviembre de Paramount+ y Disney+:

PARAMOUNT+

Películas

El Rapto

South Park: nuevo evento

Amor de cuarentena

The choice is yours

Merced

El club de los asesinos

Exódo: la última marea

Juegos entre amigos: despertad de primavera

Doble vida

Héroe de dos mundos

Invasión al hogar

Hay algo mal con los niños

Había una vez en Hollywood

Sundown: secretos en Acapulco

Series y realities

Anderson Spider Silva

La Maldición

Hombres de ley: Bass Reeves

Un trillón de dólares

De la calle

Ginger

Bella y Los Bulldogs

Planeta Sheen

La masacre de Waco: las secuelas

Rupauls Secret Celebrity Drag Race (temporada 1)

Isle of MTV: Malta 2023 Highlighs

Nuevos episodios:

Pistas de Blue y tú

El show de Patricio Estrella

Acapulco Shore

Drag Race Brasil

All Star Shore

Paw Patrol: cachorros en la selva

Bubble Guppies

Los Casagrande

Star Trek: Lower Decks

Mentes criminales: (temporada 7- temporada 12)

DISNEY+

Santa Cláusula: un nuevo Santa (temporada 2) (2 de noviembre)

Loki, final de temporada (9 de noviembre)

Escalofríos: la serie, final de temporada (17 de noviembre)

La magia de la Navidad (17 de noviembre)

Mickey y sus amigos: dulce o truco (17 de noviembre)

La casa Búho (temporada 3) (22 de noviembre)

Doctor Who: La bestia estelar (25 de noviembre)

Marvel Studios Unidos: creando a Loki, temporada 2 (29 de noviembre)

HABRÁ NUEVOS EPISODIOS DE:

Leyendas de Marvel Studios, temporada 2

Minie Toons: El campamento de Minnie

Star Wars: Aventuras de jóvenes Jedi

Disney Junior: Mickey y yo

Kiff

Mickey Mouse Funhouse

La Maravilla pastelería de Alicia

Supergatos