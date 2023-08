Para evitar sanciones, AMLO rechaza hablar de finalistas del Frente Amplio por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó opinar sobre los cuatro finalistas del Frente Amplio por México (FAM) pues lo pueden sancionar las autoridades electorales.

"No me meto en eso, no, si no, me sancionan y además son tan rectos y honestos los del Tribunal Electoral y los del Consejo del INE que hasta tergiversan lo que aquí expreso, como lo hicieron ahora que ya me impiden mencionar a una persona (Xóchitl Gálvez)".

¿Qué dijo AMLO sobre Xóchitl Gálvez?

En su conferencia matutina, el mandatario pidió que se mostraran las láminas en las cuales están sus expresiones hacia la legisladora y lo que puso el Instituto Nacional Electoral (INE), "para que vean dónde está la mala fe, la mentira, cómo son de falsarios, además de hipócritas, los conservadores y muy corruptos, muy corruptos, no todos, la mayoría".

Fustigó que esas expresiones las puso la consejera Claudia Zavala, de la Comisión de Quejas, que –dijo- está vinculada al PAN, pero en su denuncia escribió que el Ejecutivo dijo que "esa persona fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto, porque me acusan de violencia política de género".

"Para cuadrarme la falta le puso esto, para que se me acusara por violencia política de género: ´fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto´".

Aseguró que todo fue una interpretación de la autoridad electoral.