'Para él todo ha sido más duro', Doña Cuquita revela quién de sus hijos vio morir a Vicente Fernández

Vicente Fernández hubiera cumplido los 83 años el pasado 17 de febrero. Es por ello que su familia y sus seguidores decidieron rendirle un homenaje en su honor. Hace unos días descubrieron una escultura de hiperrealismo del cantante realizada por el escultor Rubén Orozco Loza y la artista en pintura Clara Alcántara.

Alex, uno de los nietos de Vicente Fernández, se mostró muy conmovido luego de ver la escultura. "No pasa un sólo día sin que te piense Tata, pero ahora siempre estarás conmigo, aquí en casa", escribió el joven desde su cuenta de Instagram donde varios aprovecharon la oportunidad de dejarle un mensaje de aliento.

Doña Cuquita fue otra de las que estuvo presente y donde dejó en claro que "mientras su público no lo olvide, Vicente no morirá". Ella también se sumó a los actos que se realizaron por el día de su cumpleaños de su difunto marido y donde excusó la ausencia de uno de sus hijos. Según ella misma explicó es el más afectado ya que fue quien vio morir a su padre.

Fue en el rancho Los Tres Potrillos donde la viuda de Vicente Fernández abrió su corazón e hizo referencia al tema. Allí se realizó una misa en honor al "Chente", además de un campeonato charro y mariachi. También se decoró la tumba del cantante quien falleció el 12 de diciembre del 2021.

Doña Cuquita sostuvo ante los medios de comunicación que para su hijo Alejandro Fernández todo ha sido más duro. "A él le tocó el momento en que Vicente falleció.... vayamos adelante, nada más tenemos una vida, no sabemos qué tan larga o corta", expresó. Él intérprete de "Me dediqué a perderte" no estuvo en el acto, pero sí le dejó su mensaje en redes sociales.

Alejandro Fernández expresó desde su cuenta de Instagram su pesar al señalar que "hoy ha sido un día de muchos recuerdos y más por ese Mexicano En La México. Qué honor será seguir tus pasos hasta el centro de ese ruedo... Te extrañamos y te amamos más que nunca".