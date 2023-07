Para aprender más en casa

La tecnología puede ser una buena aliada al momento de aprender, sea cual sea la materia y la edad que tenga el estudiante. Por esa razón, a continuación compartimos algunos canales de Youtube que ayudarán a reforzar lo visto en el aula o para saciar la curiosidad de quienes quieren siempre saber más.

No está demás decir que estos canales no sustituyen a un buen profesor, pero siempre son un apoyo que no se debe dejar atrás.

Academia Play

Este canal aborda muchos temas, en especial de historia, por lo que es ideal para conocer algunos episodios increíbles o a los protagonistas de varios periodos. Además, su presentación en dibujos, y sus explicaciones sencillas, lo dotan de una presentación amable que puede ser apreciada por chicos y grandes.

Date un Voltio

Daniel Santaolalla es un físico que le encanta la divulgación de la ciencia. Y eso es lo que hace principalmente en su canal, que se convirtió con el tiempo en Date un Vlog. Sus explicaciones, a pesar de lo complicado de los temas, vuelven accesibles temas relacionados al espacio, la química, la física y más cosas increíbles que de no ser ciencia parecería magia.

Derivando

Eduardo Sáenz de Cabezón es quien dirige este canal dedicado a las matemáticas. Si bien es una materia que no suele tener una gran fama entre los más jóvenes, este especialista es capaz de hacerla ver de una manera completamente diferente, al relacionarla con la vida cotidiana como el amor, el internet, enseña teoremas, problemas y encuentra, no en pocas ocasiones, la belleza que existe en los números.

Antonio García Villarán

Antonio es un pintor español que, además de dedicarse a su propia obra, le da un paseo a todos los curiosos a través del mundo del arte. Ya sea con exposiciones o con críticas, se revisan algunos de los nombres más conocidos (y otros no tanto, pero que no por eso les faltan calidad) de la historia de las artes plásticas. Ademas, su estilo del humor tan característico permite que sus videos, aun vistos en fila, no se vuelvan aburridos.

En pocas palabras

Este canal cuenta con una animación muy atractiva, muy profesional, que se vuelve ya un punto favor porque ilustra de una buena manera sus temas. Estos temas van desde paradojas o problemas que puede tener la humanidad, todo desde la perspectiva de la ciencia. El origen de este canal no es de un país hispanohablante, pero existe una cuenta oficial en nuestro idioma, por lo que puede verse doblado o, con todavía más materiales, traducido en su canal original.

Flex Flix Teens en Español

Este canal tiene una serie de cursos y video introductorios a muchos temas, muy variados entre sí, gracias al proyecto Educatina. Es una buena manera de acercarse a la literatura, la historia, los sistemas económicos, entre muchos otros.

Mi Aula

Un canal oficial de la propia plataforma de videos más importante del mundo, con un contenido especial para estudiantes de educación básica y media superior. Aquí se encuentran videos relacionados a las materias que son habituales en la escuela, por lo que es ideal para repasar lecciones o salir de las dudas que a veces surgen mientras se estudia.

Adictos a la filosofía

La filosofía es una disciplina que bien puede acompañar cualquier profesión, porque acompaña a la vida. Por esa razón existen canales como éste, que es conducido por Enric, un estudiante de doctorado en filosofía y que reside en España. Aquí hace el esfuerzo por, siempre con un humor, llevar al gran público algunos de los temas más sonados de la historia de la filosofía, así como dar a conocer cuáles son las figuras más grandes del pensamiento occidental.