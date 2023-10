Paola Longoria, la reina mexicana del raquetbol, alcanza su décima presea dorada panamericana

La reina mexicana de raquetbol, Paola Longoria, se colgó su primera medalla de oro en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023.

En duelo de mexicanas, la histórica raquetbolista se impuso (11-9, 11-8 y 11-3) a Montserrat Mejía para alcanzar su décima presea dorada panamericana, desde Guadalajara 2011.

"Cuando un atleta hace las cosas con pasión, los resultados se van dando solos. Entrené bastante, sabía que no lo iba a tener nada sencilla desde que vi mi gráfica, me tocaban puras jugadoras difíciles", declaró la oriunda de San Luis Potosí.

Al término de su competencia, Longoria López de 34 años, dejó entrever su retiro de las competencias, aunque asegura que el raquetbol mexicano quedaría en buenas manos.

"Me da alegría ver que el día de mañana que me retire, se puede quedar otra mexicana, pero hoy estoy feliz con este triunfo. No sé si regrese para los próximos, pero irme así ha sido el mejor sueño de mi vida", agregó.