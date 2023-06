Padres de familia denuncian agresiones por parte de maestra de preescolar; acuden al DIF Gómez Palacio

Padres de familia del preescolar Francisco Gabilondo Soler acudieron al DIF Gómez Palacio a solicitar su intervención ante las presuntas agresiones de las que han sido víctimas sus pequeños de entre cuatro y cinco años de edad, por parte de su maestra de segundo año.

De acuerdo con Karina Félix, madre de familia de una pequeña agredida presuntamente por su maestra, su hija desde el mes de diciembre le refería manotazos por parte de su maestra, hecho al que no le tomó importancia.

Fue hasta hace unos días que después de platicar con otra madre de familia, se dio cuenta de que se quejaban de lo mismo, por lo que acudieron con la directora para manifestarle lo sucedido.

“Mi niña me venía mencionando desde diciembre que la maestra les pegaba, lo dejé pasar porque pensé que era algo que mi hija se estaba imaginando, mi hija es demasiado inquieta. Con el paso del tiempo me doy cuenta que la versión de la niña siempre es la misma y también menciona que hay más niños agredidos. Empiezo a prender mis foquitos y digo: ‘algo está pasando’”.

Sin embargo, al exponerle la situación a la directora, Ramona Zacarías, les dijo que solo les podría ayudar a las dos mamás siempre que no les dijeran al resto de los padres de familia. Además que con su queja no perjudicaría a la maestra que incluso la podrían ayudar, ya que la cambiarían de escuela y la podrían acercar a su casa.

Ante tal respuesta, las madres de familia decidieron acudir al DIF Municipal y en tanto se llevan a cabo las investigaciones, cerca de 7 pequeños no van a clases. “Mi niña ya no está asistiendo desde el martes, no pierde el año, y si lo pierde, no me preocupa, lo vuelve a cursar, pero no la voy a estar llevando”, dijo molesta Karina.

Por su parte, Mireya, otra madre de familia, pidió a los padres de familia siempre creerle a sus hijos y escucharlos.

Brenda Calderón, directora del DIF Gómez Palacio, dijo que tras recibir la queja de las madres de familia se inició el protocolo por parte de la Procuraduría de los Niños..

“De hecho ya nosotros dependiendo de los reclutados que se arrojen, que es un proceso que es largo por todos los niños involucrado mínimo una semana, dependiendo los resultados de las investigaciones, se hará lo propio. Las instancias pertinentes van a resolver la situación de los menores”, explicó.