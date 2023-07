Padres agresores de maestra de kínder en Cuautitlán lloran tras ser vinculados a proceso

Este martes, en la audiencia en el juzgado penal de Cuautitlán, fueron vinculados a proceso la pareja agresora de la maestra Brenda del kínder "Frida Kahlo" y al escuchar la sentencia los padres rompieron en llanto.

Durante la audiencia, la jueza decidió vincular a proceso a Jesús y a Laura por el delito de extorsión, puesto que la pareja obligó a dos víctimas mujeres con golpes y con un arma de fuego a hincarse y a pedir perdón a un niño de tres años, por presuntas lesiones que sufrió su hijo.

Al escuchar la argumentación de la juez Laura, rompió en llanto mientras Jesús trataba de consolarla y en momentos levantó los brazos para rechazar la argumentación de la juzgadora.

"No se puede tomar justicia por propia mano"

Cuando Laura justificó la agresión a la profesora, por las presuntas lesiones que sufrió su hijo, la jueza señaló "que no se puede tomar justicia por propia mano" y que en este caso no hay error ni duda de que la pareja de padres de familia fueron los agresores.

Los padres de familia al golpear a la profesora le provocaron lesiones en el cuello y mejilla y dolores en la espalda, que si bien tardan en sanar menos de 15 días, fueron certificadas por un médico legista y son prueba de que el hecho se cometió con violencia, describió la juzgadora.

El video no fue una prueba

La jueza puntualizó que no tomó como prueba los videos de la agresión que se viralizaron en redes sociales, lo que sí consideró fue el análisis que de ellos hizo un investigador de la Fiscalía mexiquense, datos que además fueron corroborados en la escuela "Frida Kalho". El abogado defensor de la pareja externó que va a apelar la vinculación a proceso de sus clientes, para lo cual tiene un plazo de tres días.

La presunta quemadura del menor que originó la agresión

El pasado lunes 17 de julio, Jesús y Laura, con su hijo de tres años, se presentaron al kínder "Frida Kahlo", donde agredieron a la profesora Brenda y a la cocinera Roselia en hechos captados en video por una cámara de seguridad.

Ese mismo día, la maestra Brenda y la empleada de cocina Roselia acudieron ante el Ministerio Público a denunciar que fueron encañonadas, obligadas a hincarse y en el caso de la profesora obligada a pedir perdón al niño de 3 años.

De acuerdo con los hechos, Brenda no es la profesora del menor, se encontraba en el grupo en lo que regresaba la maestra titular. Brenda trabaja en el plantel "Frida Kahlo" en la sección de maternal.

Ante la lesión que tenía el niño de la pareja agresora, declaró que uno de los familiares había comentado que apretó al niño porque no quería que se subiera a la resbaladilla "los niños estaban jugando muy pesado en el área de juego, yo les dije que no jugaran así porque si no, nos íbamos a tener que retirar, ya que se iba a sufrir algún accidente, entonces para evitar eso nos retiramos".