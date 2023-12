Padre de Britney Spears pierde una pierna debido a su estado de salud

Esta mañana de martes se dio a conocer la noticia de que el padre de Britney Spears, Jamie Spears, perdió una pierna, luego de que sus doctores decidieran amputarle la extremidad debido a que el estado de salud del hombre de 71 años no presentaba mejora, luego de ser sometido a cinco cirugías en las últimas semanas. La familia no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se ha dicho que la cantante está dispuesta a buscar una reconciliación con su progenitor.

"TMZ" publicó la historia de que James Parnell Spears le fue amputada una pierna el mes pasado tras enfrentar un episodio muy complicado de salud, derivado de una infección masiva en la extremidad afectada, sin que quede muy claro cuál de las dos piernas fue la que perdió.

Esta condición -destaca el medio de espectáculos- mantuvo al padre de Britney hospitalizado por semanas, pues antes de que el parte médico llegara a la resolución de amputarle la pierna, lo sometieron a cinco cirugías que no dieron resultado, motivo por el que tuvieron que tomar dicha medida quirúrgica, pues era la última alternativa en la que podían proceder.

De acuerdo con la fuente de "TMZ", el padre de la cantante no se encuentra bien tras la intervención que atravesó, pues además de estar afectado anímicamente, sigue padeciendo diferentes dolencias que comprometen su salud.

Aunado a esta noticia, el medio destacó que Britney estaría interesada en buscar un acercamiento con su padre, en búsqueda de limar asperezas, trascendido que cobraría sentido luego de que se viera a la "Princesa del pop" para su cumpleaños 42 en compañía de Bryan, su hermano mayor y al que ha descrito recientemente como "su mejor amigo", y de Lynne, su madre, con quien no ha sostenido una buena relación desde hace décadas.

Sin embargo, se ha dicho que desde hace semanas Brit y su mamá han estado comunicándose por teléfono, estrechando su relación, puedes aseguran que Lynne está haciendo todo lo que está en sus manos para recobrar la relación hija y madre que un día, a tal grado que aceptaría las acusaciones que la famosa la ha señalado, como que se mostró laxa ante las decisiones que Jamie tomó mientras estaba encargado de la tutela de la cantante.

Al parecer, la intérprete de "Toxic" habría invitado a celebrar su aniversario a toda la familia, incluyendo a Jamie, su padre, y su hermana menor, Jaime Lynn, con quienes mantenía la relación más ríspida, pero ninguno de los dos pudo acompañarla; él por sus problemas de salud y ella porque se encontraba fuera de la ciudad.

El medio también precisó que su fuente comentó que Britney estaría interesada en ayudar a su padre financieramente, luego de que en su biografía "The women in me" revelara que, a menudo, creía que su familia estaba interesada en ella más como una máquina productora de dinero, que los proveía del dinero suficiente para llevar el estilo de vida que estaban acostumbrado desde que la cantante debutó en 1999.